Życie Warszawy

Wakacyjny przewodnik po Wiśle. Bezpłatne rejsy, spływy kajakowe i sporty wodne czekają na mieszkańców

Publikacja: 09.08.2025 08:15

wisła

Nie trzeba wyjeżdżać z Warszawy, aby poczuć wakacyjny klimat

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Drugi miesiąc wakacji w pełni, a stolica wcale nie zwalnia tempa. Zamiast uciekać z miasta, Warszawa zachęca do odkrywania miasta z perspektywy rzeki. Dzielnica Wisła przygotowała bogatą ofertę bezpłatnych atrakcji, które pozwolą spędzić lato aktywnie i ciekawie, bez konieczności dalekich wyjazdów.

Nie trzeba wyjeżdżać z Warszawy, aby poczuć wakacyjny klimat. Dzięki propozycjom Dzielnicy Wisła miasto można odkryć z zupełnie nowej perspektywy, spędzając czas na wodzie. Oferta obejmuje rejsy widokowe i edukacyjne, spływy kajakowe, szkolenia żeglarskie oraz codzienne przeprawy promowe. Wszystkie atrakcje są bezpłatne, a ich różnorodność sprawia, że każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie – niezależnie od tego, czy preferuje aktywny wypoczynek, czy też relaksujące zwiedzanie.

Rejsy po Wiśle – Warszawa z nowej perspektywy

Dla tych, którzy chcą zobaczyć centrum miasta z wody, przygotowano codzienne rejsy widokowe. Trwają one 30 minut i startują z przystani „Dworzec Wodny WWA” przy pomniku Syreny. To idealna okazja, by zrelaksować się i posłuchać krótkich opowieści o rzece. Dodatkowo, cotygodniowe rejsy rekreacyjno-edukacyjne, które rozpoczynają się z plaży przy Płycie Desantu, są pełne ciekawostek o zwierzętach zamieszkujących brzegi Wisły oraz o plażach i lasach łęgowych. Przez całe wakacje organizowane są także rejsy edukacyjne prowadzone przez varsavianistów, przyrodników i fotografów, a każdy z nich ma inną tematykę i trasę. Aby wziąć udział, należy zarejestrować się na stronie Rejsów Wiślanych.

Aktywność dla każdego – spływy kajakowe i sporty wodne

Do końca wakacji, w każdą sobotę i niedzielę, odbywają się bezpłatne spływy kajakowe ze startem o godzinie 16:30. Trasy spływów zmieniają się co tydzień. Naprzemiennie realizowana jest trasa z plaży Romantycznej do plaży Saska Kępa oraz z Saskiej Kępy do Plaży Rusałka. Uczestnicy mają do dyspozycji kajaki jedno- i dwuosobowe. Chętni do wzięcia udziału powinni zapisać się na stronie Kajak w Stolicy. Dodatkowo, w Porcie Czerniakowskim, Porcie Żerańskim i na Przystani Warszawa przez cały tydzień można wziąć udział w bezpłatnych treningach SUP, smoczych łodzi oraz wioślarstwa.

Promem przez rzekę i szkolenie żeglarskie

Jedną z najpopularniejszych form spędzania czasu nad rzeką są przeprawy promowe. Promy kursują codziennie na czterech trasach: SŁONKA (bulwar Flotylli Wiślanej – plaża Saska Kępa), PLISZKA (bulwar Pattona – plaża Poniatówka), WILGA (bulwar Karskiego – plaża Rusałka) i DUDEK (Przystań Młociny – Tarchomin). W weekendy i dni wolne od pracy dostępna jest także piąta trasa Inna Bajka, która łączy plażę Romantyczną z plażą Wilanów. Na pokład można zabrać rower i czworonożnego pupila. Co niedzielę o godzinie 16:30 na Przystani Warszawa odbywają się bezpłatne szkolenia żeglarskie „Bezpieczny załogant”, idealne dla początkujących. Zapisy na zajęcia prowadzone przez instruktorów ZUCH ZAŁOGI dostępne są na stronie Zuch Załoga.

Wszystkie atrakcje są bezpłatne, ale wymagają wcześniejszej rejestracji online. Organizatorzy przypominają, że realizacja zajęć zależy od warunków pogodowych i hydrologicznych. Aktualny harmonogram można znaleźć na profilach społecznościowych Dzielnicy Wisła.

