Wakacyjny przewodnik po Wiśle. Bezpłatne rejsy, spływy kajakowe i sporty wodne czekają na mieszkańców

Drugi miesiąc wakacji w pełni, a stolica wcale nie zwalnia tempa. Zamiast uciekać z miasta, Warszawa zachęca do odkrywania miasta z perspektywy rzeki. Dzielnica Wisła przygotowała bogatą ofertę bezpłatnych atrakcji, które pozwolą spędzić lato aktywnie i ciekawie, bez konieczności dalekich wyjazdów.



Nie trzeba wyjeżdżać z Warszawy, aby poczuć wakacyjny klimat. Dzięki propozycjom Dzielnicy Wisła miasto można odkryć z zupełnie nowej perspektywy, spędzając czas na wodzie. Oferta obejmuje rejsy widokowe i edukacyjne, spływy kajakowe, szkolenia żeglarskie oraz codzienne przeprawy promowe. Wszystkie atrakcje są bezpłatne, a ich różnorodność sprawia, że każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie – niezależnie od tego, czy preferuje aktywny wypoczynek, czy też relaksujące zwiedzanie.

Rejsy po Wiśle – Warszawa z nowej perspektywy

Dla tych, którzy chcą zobaczyć centrum miasta z wody, przygotowano codzienne rejsy widokowe. Trwają one 30 minut i startują z przystani „Dworzec Wodny WWA” przy pomniku Syreny. To idealna okazja, by zrelaksować się i posłuchać krótkich opowieści o rzece. Dodatkowo, cotygodniowe rejsy rekreacyjno-edukacyjne, które rozpoczynają się z plaży przy Płycie Desantu, są pełne ciekawostek o zwierzętach zamieszkujących brzegi Wisły oraz o plażach i lasach łęgowych. Przez całe wakacje organizowane są także rejsy edukacyjne prowadzone przez varsavianistów, przyrodników i fotografów, a każdy z nich ma inną tematykę i trasę. Aby wziąć udział, należy zarejestrować się na stronie Rejsów Wiślanych.

Aktywność dla każdego – spływy kajakowe i sporty wodne

Do końca wakacji, w każdą sobotę i niedzielę, odbywają się bezpłatne spływy kajakowe ze startem o godzinie 16:30. Trasy spływów zmieniają się co tydzień. Naprzemiennie realizowana jest trasa z plaży Romantycznej do plaży Saska Kępa oraz z Saskiej Kępy do Plaży Rusałka. Uczestnicy mają do dyspozycji kajaki jedno- i dwuosobowe. Chętni do wzięcia udziału powinni zapisać się na stronie Kajak w Stolicy. Dodatkowo, w Porcie Czerniakowskim, Porcie Żerańskim i na Przystani Warszawa przez cały tydzień można wziąć udział w bezpłatnych treningach SUP, smoczych łodzi oraz wioślarstwa.