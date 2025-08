Kulturalne wakacje w Warszawie na półmetku. Co warto zobaczyć w sierpniu?

Dla miłośników fotografii

Dla młodych i całych rodzin przygotowana została wyjątkowa wystawa „Fotografia jest wszędzie” w Domu Spotkań z Historią. To pierwsza w Polsce ekspozycja fotografii dedykowana dzieciom, zachęcająca do eksploracji, odkrywania i analizy świata przez pryzmat obrazów. Na wystawie można zobaczyć prace wybitnych fotografek i fotografów, a także uczestniczyć w rodzinnych oprowadzaniach, które odbywają się do 7 września. Wstęp wolny.

Na placu Centralnym przed PKiN do 30 sierpnia trwa wystawa „Pałac i miasto. Warszawa na fotografiach Zbyszka Siemaszki”. To plenerowa wystawa ikonicznych zdjęć Warszawy autorstwa Zbyszka Siemaszki z lat 1965–1975. Fotografie ukazują stolicę z lotu ptaka oraz proces jej odbudowy i przemianę powojenną. Ekspozycja odbywa się z okazji 100. rocznicy urodzin artysty.Wstęp wolny

„Oczy moje zwodzą pszczoły” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to przekrojowa wystawa polskiej fotografii — 46 artystek i artystów, znanych twórców i debiutantów, prezentuje współczesne drogi obrazowania fotograficznego. Fotografie skupiają się na relacjach międzyludzkich, emocjach, tożsamości, a także dają zaskakujące, często nieoczywiste interpretacje rzeczywistości. Wystawa jest czynna do 31 sierpnia. Wstęp wolny.

Z kolei Państwowe Muzeum Etnograficzne zaprasza na „Afrotopie”. To fotograficzne spojrzenie na współczesną Afrykę oczami 18 artystek i artystów pochodzących z tego kontynentu. Ekspozycja burzy stereotypy, pokazując różnorodność uczuć, duchowości, relacji społecznych i wyzwań współczesnej Afryki. Wystawa jest częścią programu „Wbrew stereotypom”. Można ją oglądać do 14 września.

Dla miłośników miejskiej sztuki

Miłośnicy miejskiej sztuki nie powinni przegapić ostatniej odsłony 5. edycji Urban Art Area w Pałacu Kultury i Nauki. To największa prezentacja street artu w Polsce, z ponad 50 twórcami prezentującymi murale, graffiti, szablony, rzeźby i instalacje. Wystawa dostępna jest codziennie do godziny 20.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza na 29. Międzynarodowe Biennale Plakatu. To najstarszy i jeden z najważniejszych konkursów plakatu na świecie, prezentujący współczesny plakat artystyczny oraz społeczny. Ekspozycja obejmuje kilka wystaw – m.in. główną z laureatami, „Quo Vadis?” na Placu Piłsudskiego i retrospektywę prof. Mieczysława Wasilewskiego. Oglądać ją można do 5 października.

Z kolei w Promie Kultury Saska Kępa odbędzie się zbiorowa wystawa plakatów „TURBO”. To dynamiczna wystawa młodego plakatu inspirowana kulturą miejską i designem. Prezentuje prace graficzne i plakaty z elementami street artu, tworzone przez artystów i studentów ASP specjalnie na tę okazję. Wernisaż planowany jest na 6 sierpnia, wystawa potrwa do 28 sierpnia. Wstęp wolny.

Również w Promie Kultury Saska Kępa odbywa się plenerowa wystawa plakatów „Mazovia”. To wystawa plakatów poświęconych Mazowszu – efekty współpracy 20 polskich i 20 meksykańskich artystów. Jest elementem programu Biennale Plakatu. Prace można oglądać do 28 sierpnia 2025

Dla miłośników muzyki i filmu

W przestrzeni miejskiej muzyka rozbrzmiewa na festiwalu WarszeMuzik, który co weekend sierpnia organizuje mikro-koncerty w nieoczywistych miejscach – podwórkach kamienic oraz przy pomniku Umschlagplatz. Poza koncertami, można wziąć udział w spacerach historycznych. Wstęp jest wolny.

Nieustannie odbywają się też Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich (w każdą niedzielę o 12 i 16), festiwal Paderewski na Ujazdowie (soboty o 16) oraz wieczorne koncerty z cyklu Jazz na Starówce. Wszystkie te wydarzenia są otwarte dla publiczności bezpłatnie.

Filmowi entuzjaści mają z kolei okazję kibicować letnim seansom kina pod chmurką w różnych miejscach Warszawy, m.in. przed Kinoteką i na Żoliborzu, gdzie seanse są wstępem do działalności teatralnej. Pokazy odbywają się niemal codziennie i są bezpłatne.