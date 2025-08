W kangurzej rodzinie warszawskiego zoo pojawił się nowy lokator. Na przełomie stycznia i lutego urodził się kangur rudy, który dopiero teraz zaczyna śmiało wyglądać z torby swojej mamy. Z tej okazji ogród ogłosił konkurs na imię dla maleństwa.



Po kilku miesiącach, spędzonych bezpiecznie w torbie mamy, mały kangurek rudy w końcu zaczyna odkrywać świat.

Mały kangurek już skradł serca

Choć płeć maleństwa wciąż jest nieznana, zoo postanowiło ogłosić konkurs na jego imię. Każdy może wziąć w nim udział i zgłosić swoją propozycję. Organizatorzy poszukują imienia, które będzie pasować zarówno dla samca, jak i dla samiczki, a co więcej, musi zaczynać się na literę "R".

Swoje pomysły można zgłaszać w komentarzach do czwartku, 7 sierpnia, do godziny 7:30. Następnie opiekunowie zwierząt wybiorą najciekawsze propozycje, spośród których internauci wybiorą to ostateczne, zwycięskie imię. O przebiegu głosowania będziemy informować w „Życiu Warszawy”.

Kangur rudy - co to za zwierzę?

Kangur rudy to prawdziwy mistrz skoków – potrafi jednym susem pokonać nawet 8 metrów! Jego silne tylne nogi i długi ogon służą nie tylko do przemieszczania się, ale też do utrzymywania równowagi. Kangury to bardzo wytrzymałe i szybkie zwierzęta, a ich społeczne życie to cała gama interakcji — od wspólnego odpoczynku po drobne przepychanki między samcami.

Kangury w warszawskim zoo czują się świetnie, a maleństwo rośnie jak na drożdżach pod troskliwą opieką mamy i oczywiście opiekunów.