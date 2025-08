Warszawa pod znakiem ninja. Zawody pod PKiN i plac zabaw na Targówku

Plac zabaw Mini Ninja na Targówku

Na Targówku powstanie innowacyjny plac zabaw Mini Ninja, który ma na celu stworzenie wszechstronnej przestrzeni rozwijającej sprawność fizyczną mieszkańców w każdym wieku. Trwa obecnie przetarg na jego wykonanie.

Inwestycja zaplanowana jest na terenie niezagospodarowanego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 380 przy ulicy Krasiczyńskiej 4/6. Projekt ma szansę stać się miejscem, w którym każda osoba, od najmłodszych dzieci aż po dorosłych, znajdzie coś dla siebie, a całe rodziny będą mogły aktywnie i przyjemnie spędzać czas.

Plac Mini Ninja podzielony zostanie na kilka stref, z których każda będzie służyła rozwijaniu innych umiejętności psychofizycznych. Pierwsza z nich to strefa sprawnościowa – park linowy zlokalizowany tuż nad ziemią, nie wymagający specjalistycznego sprzętu do pokonywania przeszkód. Jego niskie zamocowanie umożliwi korzystanie z niego nawet tym, którzy zazwyczaj unikają klasycznych parków linowych, w tym najmłodszym i starszym mieszkańcom. Dzięki temu strefa ta będzie miejscem, gdzie można poprawiać zwinność, wytrzymałość i równowagę.

Druga część placu to strefa zwinnościowa, czyli tzw. „małpi gaj” wyposażony w drążki do podciągania, przeszkody do wspinaczki, drabinki oraz ruchome podłoża, które pomagają ćwiczyć równowagę i koordynację ruchową. Ta przestrzeń z łatwością połączy aktywność fizyczną z zabawą, sprzyjając rozwojowi motorycznemu dzieci i młodzieży.

Projekt placu Mini Ninja zakłada również utworzenie strefy sensorycznej, gdzie przewidziano zabawki sensoryczne oraz ścieżkę edukacyjną. Przestrzeń ta zostanie wzbogacona o nasadzenia krzewów, tworzące kameralny „ogród spokoju”, w którym dzieci będą mogły ćwiczyć zdolności sensoryczne i poznawcze poprzez zabawę i interaktywne doświadczenia dotykowe.

Wśród sprzętów znajdą się m.in. zegar słoneczny, panel muzyczny, gra kółko i krzyżyk, panel sensoryczny oraz instalacje do pisania lustrzanego i rozpoznawania twarzy.

Projekt placu Mini Ninja powstał z myślą o aktywizacji dzieci i młodzieży, które w obecnych czasach spędzają coraz więcej czasu przed komputerami, oraz o wsparciu ich powrotu do pełnej sprawności fizycznej. Jednocześnie plac ma stanowić przestrzeń do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, łącząc wysiłek fizyczny z przyjemnością zabawy.

Inwestycja powstanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt kosztować ma około 550 000 zł i w głosowaniu uzyskał 1262 głosy. Jak podkreślają pomysłodawcy, plac znajduje się w bliskim sąsiedztwie stacji metra Kondratowicza, co zwiększa jego dostępność dla lokalnej społeczności.