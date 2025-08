W poniedziałek, 4 sierpnia, doszło do awarii technicznej pociągu. Uszkodzenie taboru wywołało dziś paraliż na linii Szybkiej Kolei Miejskiej. Skutki awarii wciąż są odczuwalne, a przewoźnik odwołuje kolejne kursy.



Od wczesnych godzin porannych pociągi na linii SKM S1 kursują z poważnymi problemami. Początkowo przyczyną utrudnień była awaria techniczna taboru, co doprowadziło do opóźnień sięgających 20 minut. W rezultacie pasażerowie podróżujący z podwarszawskich miejscowości do stolicy napotkali na znaczne trudności w dotarciu do celu. W sumie odwołano już 13 pociągów na odcinku Warszawa – Pruszków, a w dalszej perspektywie nie wyklucza się kolejnych skasowanych kursów.

Reklama

Reakcja przewoźników i trwające utrudnienia

W odpowiedzi na kryzys, przewoźnicy wprowadzili tymczasowe rozwiązania. Od godziny 07:35 do 11:00 pasażerowie mogli korzystać z wzajemnego honorowania biletów KM-ZTM w 1. i 2. strefie biletowej. Dodatkowo, bilety Kolei Mazowieckich były honorowane w wybranych liniach autobusów miejskich, co miało złagodzić skutki utrudnień.

Wtórne utrudnienia trwają

Niestety, problemy na kolei nie skończyły się po usunięciu pierwotnej awarii. Z powodu wtórnych utrudnień w ruchu pociągów, SKM było zmuszone do odwołania kolejnych kursów. Pociąg relacji Otwock - Pruszków, który miał odjechać o godzinie 9:00, został odwołany na odcinku Warszawa Zachodnia – Pruszków. Podobny los spotkał pociąg powrotny z Pruszkowa do Otwocka, którego kurs z godziny 10:59 został również odwołany na tym samym odcinku.

Przewoźnicy nie podali dokładnej godziny, o której ruch pociągów wróci do normy. Pasażerowie muszą śledzić bieżące komunikaty i w miarę możliwości rozważyć skorzystanie z alternatywnych środków transportu.