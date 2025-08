Wizz Air uruchamia nowe połączenie. Popularny kurort dostępny bezpośrednio z Warszawy

Od października lotnisko Chopina zyska nowe połączenie do Maroka. Pasażerowie będą mogli polecieć bezpośrednio do egzotycznego i popularnego wśród turystów miasta Agadir. Nową trasę z Warszawy uruchamia Wizz Air.



Do siatki połączeń węgierskich, tanich linii lotniczych już wkrótce dołączy nowy egzotyczny kierunek. Turyści będą mogli dolecieć z lotniska Chopina prosto na północnoafrykańskie wybrzeże Oceanu Atlantyckiego.

Warszawa - Agadir. Kiedy ruszy nowe połączenie?

Połączenia z Warszawy do marokańskiego Agadiru dostępne będą od jesieni 2025. Pierwszy lot na nowej trasie odbędzie się 27 października. Loty z lotniska Chopina będą odbywać się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki o godz. 11:55. Przelot z Warszawy do Agadiru potrwa około 5 godz. 20 min. Loty powrotne odbywać się będą w te same dni, o godz. 17.50. Ceny w zależności od wybranego terminu zaczynają się od 219 zł w jedną stronę.

Popularny kurort dostępny bezpośrednio z Warszawy. Czym kusi turystów Agadir?

Agadir to miasto położone w południowym Maroku, bezpośrednio nad Oceanem Atlantyckim, oddalone około 250 km na południe od Marakeszu. Turystów przyciąga ponad 300 słonecznymi dniami w roku, szerokimi piaszczystymi plażami, bogatą ofertą kulturalną. Wysokie temperatury w Afryce Północnej panują również jesienią i zimą, co sprawia, że sezon turystyczny trwa tam przez cały rok.

Nowe połączenia Wizz Air z Polski. Większa siatka połączeń w 2025 i 2026 roku

Wizz Air uruchomi w najbliższym czasie także inne połączenia z Polski. Z Krakowa jeszcze w tym roku dostępne będą takie nowe kierunki jak hiszpańskie Bilbao, włoska Werona, Wilno (Litwa) czy Tallin (Estonia).