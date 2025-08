Uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Woli. Jak objechać zamknięty odcinek?

5 sierpnia (wtorek) od ok. godz. 16:30 do ok. 20:00, w związku z uroczystościami pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Woli na Skwerze Pamięci, zamknięta dla ruchu będzie ul. Leszno (na odcinku od al. Solidarności do ul. Okopowej).



Uroczystości odbędą się przed pomnikiem Pamięci 50 Tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego 1944 przy rozwidleniu ulicy Leszno i alei „Solidarności". Zamknięta ul. Leszno Od początku dnia do godziny 19:30 na skwerze Wyszyńskiego będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Od godziny 16:30 do 19:30 będzie zamknięta ulica Leszno, od alei „Solidarności" do skweru Wyszyńskiego. Objazd poprowadzi ulicami Żelazną, Żytnią i Okopową. Około godziny 19:00 rozpocznie się Marsz Pamięci, którego uczestnicy przejdą ulicami: Leszno, Karolkową, aleją „Solidarności", Wolską i Redutową do parku Powstańców Warszawy. Autobusy linii 171 i 190 zmienią trasy Autobusy linii 171 i 190 zostaną skierowane na trasę objazdową. Obie linie tylko w kierunkach Chomiczówka / Znana / Os. Górczewska od skrzyżowania al. Solidarności / Leszno pojadą trasą: al. Solidarności – Młynarska – Górczewska i dalej swoimi trasami.