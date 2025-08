Strefa VIP na Lotnisku Chopina. Osobista obsługa, limuzyna i luksus bez kolejek

Lotnisko Chopina w Warszawie oferuje pasażerom szereg usług. Jedną z nich, skierowaną do najbardziej wymagających klientów, jest Strefa VIP Line. Stanowi ona luksusową i dyskretną alternatywę dla standardowego terminala, o których zwykły podróżny nie ma pojęcia.



Czym właściwie jest strefa VIP na warszawskim Okęciu? To wydzielona, luksusowa część lotniska, w której pasażerowie mogą przejść przez wszystkie formalności związane z lotem w indywidualny i dyskretny sposób. Obejmuje to odprawę biletową i bagażową, kontrolę bezpieczeństwa oraz odprawę celną. Goście strefy nie muszą korzystać z publicznych kolejek, a cała obsługa odbywa się z pomocą asysty dedykowanego personelu.

Podróż poza kolejką: Odprawa i transport

Pierwszym udogodnieniem, z jakiego mogą skorzystać pasażerowie Strefy VIP Line, jest wydzielona droga dojazdowa i parking. Prowadzi do wydzielonej części lotniska, co pozwala zaoszczędzić czas. Odprawa biletowa i bagażowa, a także kontrola celna i bezpieczeństwa, odbywają się indywidualnie i w dyskretny sposób, dzięki asyście obsługi strefy, co pozwala uniknąć kolejek. Następnie goście są przewożeni do i z samolotu komfortowymi limuzynami klasy premium.

Centralna część salonu VIP, z długim, marmurowym stołem. Luksusowe oświetlenie i elegancki wystrój podkreślają wyjątkowy charakter strefy. Foto: mat. pras.

Luksusowe wnętrza i dodatkowe usługi

W oczekiwaniu na lot, pasażerowie mogą przebywać w luksusowych salonach. Wnętrza te są przystosowane zarówno do relaksu, jak i do pracy projektowej czy spotkań biznesowych, z możliwością prowadzenia telekonferencji. Na miejscu serwowane są również wykwintne dania na gorąco, przekąski oraz wyselekcjonowane napoje. Strefa VIP Line umożliwia również skorzystanie z dodatkowych udogodnień, w tym z usługi "City Transfer". Usługa obejmuje transport limuzyną z kierowcą na terenie Warszawy lub w promieniu do 20 kilometrów od lotniska. Aby skorzystać z tej opcji, należy zgłosić to z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem. Dostępna jest również opcja wynajęcia wydzielonej części salonu na wyłączność. Usługa ta kosztuje 2000 zł za pierwsze dwie godziny, a każda dodatkowa godzina to 500 zł.