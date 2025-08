Duże utrudnienia na moście Poniatowskiego. Tramwaje nie zatrzymają się przez 3 miesiące

Od poniedziałku 4 sierpnia pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na duże zmiany. W związku z postępującym remontem mostu Poniatowskiego, przystanek tramwajowy nad Wisłostradą w obu kierunkach będzie nieczynny przez około 3 miesiące.



Tramwaje Warszawskie poinformowały, że z powodu prac prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich, przystanek Most Poniatowskiego będzie tymczasowo niedostępny. Tramwaje kursujące przez most, zarówno w kierunku centrum, jak i Pragi, będą przejeżdżać przez przystanek bez zatrzymania. Utrudnienia te są spowodowane remontem mostu oraz dojść do przystanków tramwajowych.

Zmiany obejmą również okres po wakacjach

Co ważne, trzymiesięczny okres utrudnień oznacza, że zmiany będą obowiązywać również po zakończeniu wakacji. Wraz z powrotem uczniów do szkół i mieszkańców z urlopów, ruch w mieście znacznie się zwiększy. Pasażerowie, którzy na co dzień korzystają z tego przystanku, będą musieli liczyć się z koniecznością zmiany swoich nawyków komunikacyjnych, co może przełożyć się na wydłużenie czasu podróży.

Autobusy jako alternatywa

W odpowiedzi na utrudnienia, Tramwaje Warszawskie poinformowały o wprowadzaniu tymczasowych rozwiązań. Na przystankach na moście Poniatowskiego, w zastępstwie za tramwaje, zatrzymywać się będą dodatkowo autobusy linii 507 i 521. Będą one stanowić kluczową alternatywę dla pasażerów, umożliwiając im przesiadkę i kontynuację podróży.

Remonty tramwajowe w Warszawie. Więcej zmian od 4 sierpnia

Utrudnienia na moście Poniatowskiego wpisują się w szeroki, intensywny sezon remontowy, jakiemu poddana jest stolica latem 2025 roku. W tym samym czasie prowadzone są liczne prace modernizacyjne na torowiskach w strategicznych punktach miasta