Wraca Letnia Scena Włochy. Jak wypromować tam swoją firmę lub organizację?

Urząd Dzielnicy Włochy zaprasza do współpracy przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. „Partnerstwo w ramach Letniej Sceny Włochy to znakomita okazja do zaprezentowania swojej działalności mieszkańcom dzielnicy” – zachęca.



6 września mieszkańcy Włoch będą mieli możliwość uczestniczenia w drugiej edycji największej lokalnej imprezy – pikniku Letnia Scena Włochy. Tym razem wydarzenie odbędzie się na stadionie Klubu Sportowego „Przyszłość" przy ul. Rybnickiej 25, gdzie na scenie zaprezentują się gwiazdy muzyki rozrywkowej. Organizatorzy zaplanowali także liczne atrakcje rekreacyjno-sportowe, warsztaty kulturalne oraz rozrywkę dla najmłodszych uczestników. Organizatorzy – Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich Dzielnicy Włochy – zapraszają do współpracy przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Jak podkreślają, partnerstwo w ramach Letniej Sceny Włochy to znakomita okazja do zaprezentowania swojej działalności mieszkańcom dzielnicy. Firmy i NGO-sy mogą bezpłatnie przygotować firmowe stanowiska z własnymi flagami, bannerami i materiałami promocyjnymi. W zamian ich zaangażowanie zostanie wyróżnione w materiałach promujących całe wydarzenie. „Taka współpraca to nie tylko wsparcie lokalnej inicjatywy, ale też szansa na budowanie pozytywnego wizerunku wśród mieszkańców i aktywny udział w życiu społeczności. To również doskonały sposób na zwiększenie rozpoznawalności oraz nawiązanie nowych relacji biznesowych i społecznych" – zapewniają.