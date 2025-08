Tajemnice natury pod wieczornym niebem. Rusza kino plenerowe „Natura w Centrum”

6 sierpnia cykl otworzy dokument „Nature is my homeland” w reżyserii Marka Gajczaka. To esej filmowy, który rzuca nowe światło na złożone i nieoczywiste związki człowieka z naturą. Eksploruje współczesne rozumienie ekologii, pokazując doświadczenia naukowców, artystów i entuzjastów przyrody. Przed projekcją DJ Lenar zaprezentuje set inspirowany dźwiękami natury.

W kolejną środę,13 sierpnia, widzowie będą mogli zajrzeć w bajecznie kolorowy i tajemniczy świat motyli nocnych, które od wieków fascynują ludzi. Pokaz filmu „Na skrzydłach nocy” w reżyserii Michaela Gitlina poprzedzi spotkanie z biologami, Izabelą i Marcinem Sielezniewami.

„O czym śnią wieloryby” i „Antarktyda wzywa”

20 sierpnia widzowie obejrzą film „Antarktyda wzywa”. W swoim nowym dokumencie Luc Jacquet – twórca „Marszu pingwinów” – ponownie odwiedza Biały Kontynent, by zbadać wpływ globalnego ocieplenia na ten wyjątkowy obszar. Jednocześnie ukazuje zapierające dech w piersiach obrazy surowych krajobrazów i zwierząt, które stanowią zarówno podkreślenie ich piękna, jak i apel o ochronę tego kruchego ekosystemu. Przed seansem odbędzie się rozmowa z artystą Kubą Bąkowskim i naukowcem dr. Bartoszem Luksem.

W ostatnią środę sierpnia będzie można z kolei zobaczyć produkcję „O czym śnią wieloryby” w reżyserii Marka Fletchera. Film opowiada historię Patricka Dykstry, który porzuca karierę prawniczą, by poświęcić się fotografowaniu wielorybów. Próbuje nawiązać z nimi kontakt i zastanawia się, czy te majestatyczne stworzenia rzeczywiście pragną komunikować się z ludźmi. Przed seansem DJ Lenar zaprezentuje muzyczny set inspirowany filmem.

Wydarzenia wprowadzające będą odbywać się w każdą środę sierpnia o godzinie 20.30, a pokazy filmowe rozpoczną się o 21.30. Wstęp wolny. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych wydarzenia zostaną przeniesione do Kinomuzeum w siedzibie MSN.