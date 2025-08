Utonięcia w Warszawie i okolicach. Śmiertelne wakacyjne żniwo. Nie żyje 18 osób

Od początku roku na Mazowszu utonęło już 13 osób, w tym 5 w Warszawie. Władze województwa wspierają służby ratunkowe, a policja apeluje o szczególną ostrożność, zwłaszcza w tak zwanych „czarnych punktach wodnych”.



Sezon letni niesie ze sobą tragiczne statystyki utonięć. Od początku roku na Mazowszu zginęło w wodzie już 13 osób, z czego 5 na terenie garnizonu stołecznego. Z danych policji wynika, że ofiarami są głównie mężczyźni, którzy często wchodzą do wody pod wpływem alkoholu. Jednocześnie, jak podkreśla członkini zarządu województwa Anna Brzezińska, cieszy fakt, że wśród osób, które straciły życie, nie ma dzieci. Jest to efekt działań profilaktycznych skierowanych do najmłodszych, jednak służby nieustannie apelują o czujność i rozsądek także wśród dorosłych.

Reklama

Wsparcie dla służb ratunkowych na Mazowszu

Samorząd województwa mazowieckiego wspiera służby dbające o bezpieczeństwo nad wodą. W ubiegłym roku przekazano Komendzie Stołecznej Policji ponad 685 tys. zł, z czego ponad 355 tys. zł trafiło bezpośrednio do Komisariatu Rzecznego Policji. Dzięki temu wsparciu zakupiono m.in. dwa skutery wodne z przyczepą, platformę ratunkową oraz 10 kompletów ochronnej odzieży wodnej. W bieżącym roku władze województwa przeznaczyły kolejne 300 tys. zł na zakup nieoznakowanego pojazdu terenowego typu pick-up dla tego komisariatu.

Marszałek Adam Struzik podziękował ratownikom za ich służbę, podkreślając, że wsparcie ze strony samorządu ma na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i ułatwienie pracy. Samorząd angażuje się również we wsparcie organizacji pozarządowych – w tym roku w ramach programu „Ratownictwo i ochrona ludności” ponad 1,2 mln zł trafiło do 13 organizacji, w tym do WOPR w Legionowie, Grodzisku Mazowieckim, Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie.

Apel komendanta stołecznego: „Nigdy nie bądźmy obojętni”

W obliczu rosnącej liczby utonięć, komendant stołeczny policji, insp. Dariusz Walichnowski, wystosował stanowczy apel do mieszkańców. Podkreśla, że kluczowa jest szybka i zdecydowana reakcja świadków.