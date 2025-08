Sąd podjął kluczowe decyzje w sprawie Mieszka R., oskarżonego o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W oparciu o wniosek prokuratury, sąd zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu oraz skierowaniu 22-latka na obserwację psychiatryczną.



Mieszko R. pozostaje w areszcie

Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył tymczasowy areszt Mieszka R. na sześć miesięcy. Równocześnie, na wniosek prokuratury, podjęto decyzję o skierowaniu go na czterotygodniową obserwację psychiatryczną w specjalistycznym szpitalu. Jak podkreślił obrońca podejrzanego, adwokat Maciej Zaborowski, te działania są „standardowe, natomiast absolutnie konieczne w tej sprawie”. Obrońca od początku procesu podnosił poważne wątpliwości co do poczytalności swojego klienta.

Gdzie trafi podejrzany?

Drugi z adwokatów, Jacek Potulski, wyjaśnił, że obserwacja sądowo-psychiatryczna odbędzie się w wyspecjalizowanym szpitalu, a nie w areszcie śledczym z oddziałem szpitalnym. Oznacza to, że Mieszko R. będzie poddany wnikliwej analizie w warunkach, które pozwolą na dokładne zbadanie jego stanu psychicznego.

Zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim

Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło 7 maja na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego. 22-letni Mieszko R. zaatakował siekierą 53-letnią portierkę, która zmarła na miejscu, oraz zranił pracownika Straży Uniwersyteckiej, który ruszył jej na pomoc. Mężczyźnie postawiono zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa, znieważenia zwłok oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Wyniki obserwacji psychiatrycznej będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu procesu i ustalenia, czy oskarżony był poczytalny w momencie popełnienia zbrodni.