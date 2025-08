Warty honorowe nowym symbolem pamięci. Obchody Powstania na Mokotowie

Służby honorujące powstańców

Warty honorowe wystawią przedstawiciele stołecznych służb mundurowych. Są to funkcjonariusze: Straży Miejskiej, Brygady Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego oraz Komendy Stołecznej Policji. W Parku Dreszera do strażników dołączy również Państwowa Straż Pożarna. Magdalena Ejsmont, Komendant Straży Miejskiej w Warszawie, określiła udział w uroczystości jako „ogromny zaszczyt i odpowiedzialność”. Podkreśliła również, że to gest szacunku dla poświęcenia i niezłomności powstańców, który będzie powtarzany przez dziewięć kolejnych tygodni.