Fabryka Briggsów w Markach wpisana do rejestru

Fabryka po zniszczeniach I wojny światowej już nigdy nie wróciła do pełnej świetności Foto: mat. pras.

Dalsze losy fabryki to pasmo zniszczeń. W czasie II wojny światowej Niemcy wykorzystywali budynki jako magazyny broni, a w wyniku działań wojennych uległy one niemal całkowitej destrukcji. Do dziś przetrwały jedynie dwie hale i uszkodzony komin, które – jak podkreśla konserwator – „są reprezentatywnym przykładem zabudowy fabrycznej z przełomu XIX i XX w. […] Odsłonięte partie ścian otrzymały dekorację z bogatym detalem architektonicznym”.

Dlaczego fabryka trafiła pod ochronę?

Mazowiecki konserwator podkreśla, że wartość zachowanych obiektów jest nieoceniona. To ostatnie elementy dawnego, rozległego kompleksu, który na przestrzeni lat został w dużej mierze rozebrany. Fabryka Braci Briggsów to nie tylko zabytek architektury przemysłowej, ale także symbol rozwoju gospodarczego i społecznego Marek. Wpis do rejestru zabytków ma na celu ochronę tego dziedzictwa, by ocalić pamięć o miejscu, które ukształtowało tożsamość regionu.

Do naszych czasów z zabudowań fabrycznych zachowały się jednynie dwie hale i uszkodzony komin Foto: mat. pras.

Po wojnie w zachowanych halach mieściła się odlewnia, później magazyny, zakład stolarski i siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. Ostateczne docenienie historycznej wartości budynków, pomimo ich zniszczeń i zmieniających się funkcji, jest ważnym krokiem w ochronie dziedzictwa kulturowego Polski.