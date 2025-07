Warszawska Starówka świętuje 72. rocznicę odbudowy. Piątek i sobota to okazja do udziału w ok. 100 wydarzeniach kulturalnych. Na najmłodszych czekają m.in. gry miejskie, warsztaty, strefy kreatywnego odpoczynku i upominki książkowe.



Pierwsze atrakcje w ramach Urodzin Starówki startują już w piątkowy poranek 18 lipca i potrwają aż do godzin wieczornych w sobotę. Uczestnictwo w atrakcjach można planować według określonej tematyki (np. historycznej) lub wydarzeń przeznaczonych wyłącznie dla najmłodszych. Co przygotowano w programie imprezy dla dzieci, młodzieży i rodzin? Reklama Warszawskie Urodziny Starówki. Zabierz dziecko na warsztaty 18 lipca, godz. 14-16 – W Ogrodzie Starej Prochowni SCEK (ul. Boleść 2) będzie można wziąć udział w tworzeniu symbolicznego plakatu. Uczestnicy obrysują swoje dłonie na płótnie, a instalacja zostanie zawieszona w placówce. 19 lipca, godz. 10-15 – Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 24 (ul. Świętojańska 5, III piętro) zaprasza na warsztaty plastyczne. Dzieci stworzą autorskie magnesy z wizerunkiem Starówki. Materiały plastyczne będą dostępne na miejscu. 19 lipca, godz. 10.30-14.30 – W pracowni ogrodowej Fundacji Sto Pociech (ul. Freta 20/24a) odbędą się rodzinne warsztaty czerpania papieru. Uczestnicy stworzą ozdobne kartki techniką ekologicznego recyklingu.