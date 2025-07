Dom Kraszewskiego i pałacyk Zjednoczenia Cukrowników. Spacer „Ulicą Mokotowską”

Spacer miejski z przewodnikiem zatytułowany „Ulica Mokotowska” odbędzie się w niedzielę 20 lipca. To kolejna wycieczka z cyklu „Budujemy Nowy Dom – Historie Nieznane”. Start spaceru zaplanowano na godzinę 13.



Wydarzenie jest jednym z elementów obchodów 80. rocznicy rozpoczęcia odbudowy stolicy organizowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Spacer miejski zatytułowany „Ulica Mokotowska” poprowadzi przewodnik Tomasz Markiewicz. Miejscem spotkania wszystkich chętnych uczestników będzie dawna szkoła Rotwanda przy ul. Mokotowskiej 4. Wycieczka rozpocznie się tu w niedzielę 20 lipca o godzinie 13:00. Udział w tym bezpłatnym wydarzeniu nie wymaga wcześniejszych zapisów. Zakończenie spaceru nastąpi przy pl. Trzech Krzyży.

Trasa spaceru poprowadzi przez miejsca związane z odbudową stolicy przy ul. Mokotowskiej, która dawniej była drogą do wsi Mokotów zabudowywaną od końca XVIII wieku. Dziś biegnie od ul. Polnej do ul. Hożej i pl. Trzech Krzyży i jest wyjątkowo różnorodna. Jej zabudowa w ok. 70 proc. przetrwała zniszczenia wojenne. Na odcinku między ul. Piękną a pl. Trzech Krzyży można zobaczyć kamienice z lat 80. XIX wieku i początku XX wieku. Natomiast najwięcej zniszczeń wojennych miało miejsce na odcinku od ul. Polnej do pl. Zbawiciela.

W czasie spaceru przewodnik opowie o budynkach zarówno historycznych, jak i współczesnych. Na ul. Mokotowskiej nie brakuje interesujących obiektów. Zobaczyć można tu m.in. kamienicę mieszczącą się na rogu pl. Zbawiciela i ul. Mokotowskiej pod numerem 12. Powstała w 1910 roku i była wówczas najwyższym domem mieszkalnym w mieście – miała 8 pięter i 38 metrów. Jedynie na taką wysokość dochodziło w tamtych czasach ciśnienie wody. Warty uwagi jest także znajdujący się pod numerem 25 pałacyk Zjednoczenia Cukrowników z 1886 roku czy mieszczący się pod numerem 48 jednopiętrowy dom Kraszewskiego, w którym w latach 1861-1863 mieszkał pisarz Józef Ignacy Kraszewski.