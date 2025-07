Darmowe spektakle w plenerze. Komedia „Trener życia” na placu Konstytucji

Komedia z nutą refleksji. O czym opowiada „Trener życia”?

„Trener życia” to bardzo dobra komedia, która jednocześnie składania do przemyśleń i refleksji. Opowiada historię terapeuty Colina, który dostaje od korporacji bardzo nietypowe zadanie – ma pomóc klientce (Wendy), która jest osobą całkowicie pozbawioną asertywności i pewności siebie. Z czasem okazuje się jednak, że terapeuta również ma swoje problemy, a obrana przez niego droga nie wiedzie do celu.

Bardziej szczegółowy opis sztuki można znaleźć na stronie Agencji Dramatu i Teatru. Poniżej fragment:

„Wendy potrzebuje pomocy. Podobnie jak jej terapeuta! Jej życie to jedna wielka katastrofa. Szefowa traci do niej cierpliwość, chłopak nie ma do niej szacunku, a co najgorsze: Wendy nie potrafi bronić swoich racji. Colin jest terapeutą. Pomaga ludziom uświadomić sobie ich błędy i znaleźć właściwą drogę. Ale co się stanie, kiedy on sam zboczy z kursu? Co, kiedy on straci kierunek? Trener życia to opowieść o dwójce ludzi, z których jeden odnajduje się w gąszczu życia, a drugi uświadamia sobie, że droga, którą dotychczas szedł, nie wiedzie tam, gdzie chciałby dojść…”