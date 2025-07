Już w czwartek 17 lipca o godz. 17.00 odbędzie się uroczyste otwarcie nowego punktu bibliotecznego w pawilonie na Skwerze Ormiańskim. Miejsce to ma ambicję łączenia w sobie natury, kultury i lokalnej społeczności.



„Serdecznie zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Sadyby oraz całej Warszawy do wspólnego świętowania i odkrywania nowego miejsca spotkań z książką i nie tylko” – zachęca Rafał Miastowski, burmistrz Mokotowa.

Uroczyste otwarcie punktu bibliotecznego. Program

Uroczystość otwarcia zapowiada się interesująco. Program przewiduje między innymi koncert zespołu „Sadyba Śpiewa”, oficjalne otwarcie z udziałem władz Mokotowa i zaproszonych gości oraz międzypokoleniowe warsztaty kreatywne dla dzieci, dorosłych oraz seniorów.

O godz. 18.30 rozpocznie się spacer przyrodniczy, pozwalający na spojrzenie na miasto z punktu widzenia mikroświata natury. Poprowadzi go autor książki „Atlas dziur i szczelin” Michał Książek.

Pawilon na Skwerze Ormiańskim ma stać się miejscem skupiającym lokalną społeczność Foto: UM Warszawa

Nowa inwestycja na Mokotowie

Władze dzielnicy podkreślają, że przekształcenie pawilonu w punkt biblioteczny to szybka inwestycja. Pod koniec kwietnia Rafał Miastowski podjął decyzję o przejęciu pawilonu od Zarządu Zieleni miasta stołecznego Warszawy, natomiast Robert Kijek – dyrektor mokotowskiej biblioteki – w niespełna trzy miesiące załatwił wszystkie niezbędne formalności, od podpisania umowy dzierżawy po wyposażenie obiektu. „[…] od zeszłego roku w tym rejonie funkcjonuje już także dawna Woprówka przy Jeziorku Czerniakowskim, a niedawno podpisaliśmy akt notarialny na budynek nowej biblioteki przy ul. Bluszczańskiej. To dowody na to, że mokotowski samorząd prężnie działa i rozwija infrastrukturę kulturalną na Dolnym Mokotowie” – dodaje burmistrz.