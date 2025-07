Godz. 11 – Kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Anatomia antyku – ciało i ruch w rzeźbie”. Wymagane wejściówki, wejście od dziedzińca pałacu Pod Blachą.

Godz. 11-14 – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków otworzy wybrane, historyczne pracownie artystyczne. Spis lokalizacji (wstęp wolny).

Godz. 11:30 – Oprowadzanie po wystawie o życiu Marii Skłodowskiej-Curie (Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Freta 16).

Godz. 12, 17 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Warszawa w odbudowie”. Po spacerze darmowe warsztaty kolażu. Mała Galeria ZPAF, Plac Zamkowy 8.

Godz. 13 – Zwiedzanie wystawy „Nagi owoc. 10 lat Girls and Queers to the Front” w Galerii Promocyjnej SDK, Rynek Starego Miasta 2.

Godz. 13 – Kuratorskie oprowadzanie po wystawie litografii ruin i odbudowy Starego Miasta. Wstęp wolny. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ul. Dziekania 1.

Godz. 14 – Wystawa „Kiedyś i dziś. Od handlarzy winem do Stowarzyszenia Historyków Sztuki”. Wstęp wolny. Rynek Starego Miasta 27, siedziba SHS.

Godz. 15, 17, 19 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Alexander Adams: Kinderszenen”. Wstęp wolny. Fundacja Kreatywna Rodzina (ul. Senatorska 7).

Godz. 15 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie o życiu Aliny Szapocznikow. Wstęp wolny. Fundacja Galerii Alina (ul. Brzozowa 31/33 lok. 1).

Godz. 16 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie plenerowej, dotyczącej niezrealizowanych wizji odbudowy Warszawy. Wstęp wolny. Mury miejskie przy Barbakanie.

Godz. 16 – Hip-hopowa historia Warszawy. Wymagane wejściówki. Rynek Starego Miasta 42.

Godz. 17 – Wystawa z okazji 70-lecia istnienia Archiwum Państwowego w Warszawie. Wstęp wolny. Archiwum Państwowe w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7.

72. urodziny Starówki. Warsztaty dla dzieci i dorosłych

Godz. 10-12 – Muzeum Karykatury w Warszawie zaprasza na cztery równoległe plenery w różnych punktach Starówki: podwórko przed Lengrenówką (ul. Brzozowa 6/8a), trawnik przy ul. Bugaj, taras widokowy na Gnojnej Górze (ul. Brzozowa, naprzeciwko siedziby SCEK), zieleniec przy Muzeum Karykatury, ul. Kozia 11.

Godz. 10-16 – w ArtLab przy ul. Starej 4 odbędą się rodzinne warsztaty artystyczne (wymagane wejściówki). Będzie można wykonać m.in. odlewy kamieniczek.

Godz. 12-15 – Warsztaty decoupage tworzenia kartek z motywem Starego Miasta. Wstęp wolny. Czytelnia Czasopism przy ul. Świętojańskiej 5.

72. urodziny Starówki. Program spotkań kulturalnych 19 lipca

Godz. 10-16 – w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 43 (ul. Świętojańska 5) odbędzie się poetyckie spotkanie „Stare i Nowe Miasto w poezji i prozie polskiej – Akcja Wiersz dla Ciebie. Wstęp wolny.

Godz. 11 – Hostel Oki Doki przy ul. Długiej zaprasza na opowieść „Warszawski Szlak Bursztynowy” (wstęp wolny). Degustacja pierwszych w Polsce lodów bursztynowych.

Godz. 12 – Elżbieta Rowińska opowie o odbudowie Nowego Miasta. Wstęp wolny, Wypożyczalnia nr 43, ul. Świętojańska 5.

Godz. 13:00–14:30 – Prelekcja o kobietach zaangażowanych w odbudowę Starego Miasta. Piwnica pod Regałami, ul. Świętojańska 5.

Godz. 14–15, 15–16, 16–17, 17–18 – Spotkania z powstańcami warszawskimi. Związek Powstańców Warszawskich, ul. Długa 22.

Godz. 14:00–15:30 – Wykład w języku ukraińskim o odbudowie Warszawy. Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13.

Święto Starówki w Warszawie: Darmowe spacery z przewodnikiem

Godz. 10–11:15 – Spacer po Starym i Nowym Mieście śladami Marii Skłodowskiej-Curie. Start o godz. 10 na placu przed Kościołem Sióstr Wizytek (Krakowskie Przedmieście 34).

Godz. 14:30 – Spacer po Starym Mieście szlakiem architektury. Start wydarzenia: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13. Wymagane wejściówki.

Godz. 15 – Spacer po Starym Mieście, oprowadzanie w języku hiszpańskim. Wymagane wejściówki. Start przy Centrum Interpretacji Zabytku.

Godz. 15–20 – Spacer ormiańskim szlakiem po Starówce. Wstęp wolny. Start: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, ul. Świętojerska 12.

Godz. 15:30 – Spacer po Starówce z autorami publikacji „Miejskie ścieżki wokół Muzeum Warszawy”. Wymagane wejściówki. Centrum Interpretacji Zabytku.

Godz. 16 – Spacer po Starym Mieście o tematyce odbudowy i wpisania na listę UNESCO (oprowadzanie w j. angielskim). Wymagane wejściówki. Start przy Centrum Interpretacji Zabytku.

16:30 – Spacer po Starym Mieście, oprowadzanie w języku ukraińskim. Wymagane wejściówki. Start przy Centrum Interpretacji Zabytku.

Godz.17 – Spacer inspirowany historią Mariensztatu. Wymagane wejściówki. Zbiórka przy Centrum Interpretacji Zabytku.

Godz. 18 – Spacer szlakiem warszawskich piosenek z muzykami Ferajny Jastrzębskiego. Wymagane wejściówki. Zbiórka przy Centrum Interpretacji Zabytku.

Pokazy filmowe w Warszawie. Urodziny Starówki

Godz. 10 – Kino Syrena (Rynek Starego Miasta 42) zaprasza na pokaz filmu „Z dala od orkiestry” o losach Zygmunta Lubicz Zaleskiego na emigracji.

Godz. 11:00–11:45, 14:00–14:45 – Instytut Słowacki (ul. Krzywe Koło 12/14A) zaprasza na darmowy pokaz słowackich filmów animowanych.

Godz. 11:15–14:00 – Seria darmowych pokazów filmowych o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie (kino zamkowe).

19 lipca: Koncerty i atrakcje muzyczne na Starówce

Godz. 11–15 – Koncert Kataryniarza Jana na Placu Zamkowym. Przedwojenny repertuar kabaretów i rewii.

Godz. 12:30–13:15 – koncert „Francuskie nuty panien Curie” przed budynkiem Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16.

Godz. 17 – Jazzowa potańcówka na Rynku Nowego Miasta. Orkiestra „Melodia i Rytm” zagra w klimatach lat 40.

Godz. 19:00, 20:30 – Nauka tańców ormiańskich przy Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, ul. Świętojerska 12.

Godz. 19 – Wielozmysłowy koncert niezależnego kolektywu w Teatrze Nowe Formy (aromatoterapia). Wymagane wejściówki. Teatr Nowe Formy, ul. Zakroczymska 11.

Godz. 19:30 – Improwizowany spektakl „Klancyk i Jan Emil Młynarski” w Lapidarium na Rynku Starego Miasta 42.

Urodziny Starego Miasta w Warszawie. Gry miejskie 19 lipca

Godz. 10:30–14:30 – Interaktywna gra miejska „Ożywające pomniki”. Start: pl. Zamkowy 10.

Godz. 11–18 – gra miejska „Odkrywcy Odbudowanej Warszawy” (wstęp wolny).

Godz. 12–15 – gra miejska „Ale jest Warszawa!” (wejściówki). Start w Centrum Interpretacji Zabytku przy ul. Brzozowej 11/13.

Urodziny Starówki w Warszawie: Wydarzenia dla dzieci i młodzieży

Godz. 10–15 – Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 24 (ul. Świętojańska 5, III piętro) organizuje warsztaty tworzenia magnesów z motywami Starego Miasta.

Godz. 10–16 – w godzinach otwarcia każdy z odwiedzających Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży nr 24 (ul. Świętojańska 5, III piętro) otrzyma w prezencie książkę. Prezenty książkowe otrzymają także odwiedzający Czytelnię Naukową Nr VII i Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży Nr 43.

Godz. 10–19 – „Tajemniczy Ogród Starówki” (ul. Freta 20/24a), czyli dostęp do ogrodu z kafejką i przestrzenią zabaw dla dzieci.

Godz. 10–20 – Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej 4 zaprasza do całodziennej zabawy w Warszawskiej Strefie Rodziny.

Godz. 10:30–14:30 – Fundacja Sto Pociech (ul. Freta 20/24a) zaprasza na rodzinne warsztaty czerpania papieru z zatopionymi nasionami i suszonymi kwiatami.

Godz. 11 – Warsztaty tworzenia „Osobistych map Starówki” dla dzieci. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Freta 16.

Godz. 15 – Kukiełkowe przedstawienie „Kram z legendami – Bazyliszek” na Rynku Nowego Miasta. Po spektaklu warsztaty teatralne dla dzieci.

Godz. 15-17 – Warsztaty tworzenia makiet miasta z materiałów recyklingowych dla dzieci. Wstęp wolny, Ogród Starej Prochowni SCEK (ul. Boleść 2).