Nowe siedziby dla sądu i urzędu marszałkowskiego w historycznej części Warszawy. Ruszył przetarg

Konkurs na projekt budynków przy Świętojerskiej 9

Plany dotyczące budowy nowych siedzib dla sądu apelacyjnego i urzędu marszałkowskiego na działce przy ul. Świętojerskiej 9 mają już co najmniej kilka lat. Wiosną 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na projekt dwóch osobnych budynków dla obu instytucji. Kolorystyką i podziałem elewacji miały nawiązywać do gmachu Sądu Najwyższego. Miały też oczywiście wpisać się całe historyczne otoczenie tej części miasta oraz respektować istniejące tu ograniczenia dotyczące np. wysokości budynków.

Konkurs zorganizowany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie i Województwo Mazowieckie i prowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich wygrał projekt przygotowany przez pracownię Projekt Praga. Pod koniec 2022 r. podpisana została umowa na przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej nowych obiektów. Jak donosił portal Property Design, Pracownia Praga miała na to czas do końca 2024 r.

Elementy prefabrykowane z betonu w kolorze zgaszonej zieleni stworzą elewację obu budynków Foto: mat. pras.

Własna siedziba przyniesie oszczędności

Property Design cytował również Waldemara Kulińskiego, sekretarza województwa mazowieckiego – dyrektora urzędu (pełni tę funkcję do dziś), który tłumaczył, że własna siedziba to dla urzędu realne oszczędności. – Przez 23 lata funkcjonowania województwa musieliśmy wynajmować salę, w której Radni Województwa Mazowieckiego mogli obradować. Nowy obiekt to szansa, aby nie tylko sejmik, ale także podległe nam instytucje i biura były skumulowane w jednym miejscu. To nie tylko wygoda, ale także w dłuższej perspektywie czasu spore oszczędności. Liczymy na szybkie opracowanie dokumentacji i jeśli sytuacja ekonomiczna na to pozwoli ruszamy z budową – komentował Kuliński.