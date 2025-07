Deweloperzy wybudują infrastrukturę. Warszawa wprowadza Zintegrowane Plany Inwestycyjne

Dzięki współpracy ratusza z inwestorami będą mogły powstawać szkoły, przedszkola, drogi czy tereny zielone – na koszt inwestora i we współpracy z radą miasta.



Zintegrowane Plany Inwestycyjne zostały wprowadzone w ramach ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 roku.

Czym są Zintegrowane Plany Inwestycyjne?

ZPI to specjalna forma planu miejscowego, inicjowana na wniosek prywatnego inwestora. We wniosku, oprócz własnego zamierzenia, inwestor musi przedstawić też propozycję dla miasta – tzw. inwestycje uzupełniające. Ich katalog jest duży i obejmuje m.in. szkoły, przedszkola, przychodnie, tereny zieleni urządzonej czy nawet przekazywanie mieszkań do miejskiego zasobu.

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy Pozytywne doświadczenia z kilku lat obowiązywania specustawy mieszkaniowej przenosimy na Zintegrowane Plany Inwestycyjne. Koszty urbanizacji będą mogły być dzielone pomiędzy samorząd a inwestorów

– Zintegrowane Plany Inwestycyjne to sposób na bardziej kompleksowe planowanie rozwoju miasta, które nie będzie ograniczone tylko, jak w przypadku specustawy mieszkaniowej, do budowy mieszkań. Samorząd dostał szansę na stworzenie jasnych ram do współpracy z inwestorami i maksymalizowanie korzyści społecznych. Prywatne inwestycje są szansą na rozwój miasta dla wszystkich – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Przepisy dotyczące ZPI są bardzo ogólne i zostały uszczegółowione w instrukcji prezydenta Warszawy. Bazą były doświadczenia z wdrażania specustawy mieszkaniowej w Warszawie, czyli wprowadzenie standardów urbanistycznych i zasad współpracy prywatnych inwestorów z miastem. Po wprowadzeniu standardów urbanistycznych i ucywilizowaniu samej procedury przez wprowadzenie dodatkowego etapu dialogu, narzędzie to jest wykorzystywane do przygotowywania zrównoważonych projektów mieszkaniowych wraz z pakietem inwestycji towarzyszących dla okolicznych mieszkańców.