W miniony piątek w Wilanowie, w biały dzień 23-letni mężczyzna bez powodu zaatakował maczetą nieznanego mu wcześniej 20-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Policji udało się szybko namierzyć i schwytać podejrzanego. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie.



Do ataku doszło w piątek 11 lipca. ok. godz. 16.20. Napastnik zadał 20-latkowi kilka ran ciętych głowy i szyi. Ranny z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Jak informuje asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji na Mokotowie, dzięki współpracy różnych pionów: prewencji, kryminalnych, operacyjnych oraz techników dochodzeniowo-śledczych, policjanci zgromadzili materiał dowodowy i informacje, które pozwoliły na ustalenie i szybkie namierzenie sprawcy. Został on zatrzymany już na drugi dzień po ataku.

Reklama

23-letni podejrzany był już notowany

Zatrzymany mężczyzna to 23-letni obywatel Polski, który był już wcześniej notowany, m.in. za bójki i pobicia. Przeszukując jego mieszkanie policjanci znaleźli w nim pałkę teleskopową oraz dwie sztuki gazu pieprzowego. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na wystąpienie do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie sprawcy. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt. Za usiłowanie zabójstwa podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.