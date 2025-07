„Co dla Pani/Pana znaczy być szczęśliwą/ym?” – to tytuł spektaklu, który będzie jednym z wydarzeń upamiętniających 81. rocznicę powstania warszawskiego. Inspiracją dla sztuki były rozmowy z osobami, które przeżyły powstanie.



Twórczyniami wyjątkowego wydarzenia artystycznego są reżyserka Katarzyna Szyngiera oraz dramatopisarka Weronika Murek. Będzie ono opowiadać historię osób, które brały udział w powstaniu warszawskim, ale nie chcą być definiowane wyłącznie jako powstańcy. Spektakl stworzony na podstawie autentycznych wypowiedzi ma pokazywać, z jakimi egzystencjalnymi rozterkami zmagali się uczestnicy powstania oraz jak szukać sensu życia po doświadczeniu traumy. Część wypowiedzi to dosłowne cytaty, inne zostały przetworzone literacko. Inspiracją dla twórczyń spektaklu były rozmowy z podopiecznymi Domu Powstańców Warszawskich, którym zadano pytanie – „Co dla Pani/Pana znaczy być szczęśliwą/ym?”.

Reklama

Gdzie i kiedy odbędzie się spektakl?

Spektakl nie będzie kolejną historią o wojnie i heroicznych bitwach. Tym razem opowieść ma być skupiona na człowieczeństwie, przemijaniu, pamięci oraz na sensie życia w odniesieniu do doświadczeń wojennych. Sztuka będzie mieć charakter mocno osobisty i refleksyjny.

Spektakl odbędzie się w dniach 3–6 sierpnia o godzinie 20:30 w Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79), w Sali pod Liberatorem. Przedstawienie potrwa 60 minut.

Jaką formę będzie mieć spektakl?

Sztuka ma nawiązywać swoją formą do struktury ballady. Na scenie pojawią się aktorzy Aleksandra Matlingiewicz i Marcin Czarnik, którzy będą snuć opowieść do muzyki skomponowanej przez Bartosza Dziedzica. Celem spektaklu jest zachęcenie słuchaczy do refleksji nad tym, co działo się po wojnie oraz jak dalej żyć po tak traumatycznym doświadczeniu.