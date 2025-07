Krok w stronę budowy wieżowca przy Twardej 7. Będzie wąski, wysoki i podcięty

To może być jeden z najbardziej nietypowych wieżowców w Warszawie. Ma powstać na wąskiej działce przy ul. Twardej 7 w Śródmieściu. Pod koniec czerwca wydane zostało pozwolenia na budowę, choć nie jest jeszcze prawomocne. Co dziś wiemy o planowanej inwestycji?



Działka pod adresem Twarda 7 położona jest na rogu ul. Twardej i Mariańskiej. W marcu br. deweloper – Grupa Antczak – przedstawił wizualizację wieżowca który chce wznieść na tej posesji oraz poinformował, że wniosek o pozwolenie na budowę jest na etapie procedowania w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy. Za projekt budowlany odpowiadają architekci Mariusz Rutz i Radosław Szafran z pracowni JSK Architekci.

„Budynek o wysokości 105 m nada nowy charakter tej części ścisłego centrum Warszawy. Front budynku i główne wejście do lobby zlokalizowane będą od ul. Twardej. Ścianę bryły wzdłuż tej ulicy ustawiono równolegle do krawędzi jezdni. W związku z tym rzut zbudowano na planie trapezu (…) Materiałami użytymi na elewacjach będą jasny beton architektoniczny GRC oraz szkło” – czytamy. Forma wyjściowa budynku ma być złożona z dwóch monolitycznych elementów – podium (13,5 m) oraz dominanty wysokościowej (105 m). Całość oparta będzie na module konstrukcji (3 m).

W sąsiedztwie Twardej 7 również znajduje się inny znany budynek

Charakterystycznym elementem Twardej 7 ma być wcięcie które pozwoli na doświetlenie mieszkań znajdujących się w sąsiednim budynku, tworząc pretekst do rozczłonkowania monumentalnej bryły w dolnej części. „Geometria uskoków oparta będzie na module 1,5 m, wycinając bryłę wyjściową do 14. kondygnacji włącznie. Od kondygnacji 14 do 24 obiekt będzie mieć powtarzalny obrys” – informuje deweloper.

Budynek mieszczący się w bezpośrednim sąsiedztwie Twardej 7 może również pochwalić się ciekawą bryłą i historią. To blok mieszczący się pod adresem Emilii Plater 55. Budynek ten, będący częścią osiedla Mariańska. Został wzniesiony na planie litery Y i dlatego bywa nazywany „Wiatrakiem” lub „Igrekiem”. Powstał w latach 60. według projektu Hanny Lewickiej i Wojciecha Piotrowskiego. Był jednym z największych budynków mieszkalnych powstałych w tamtym czasie w Warszawie. Zaprojektowano w nim mieszkania dla 920 lokatorów. Jego bryła nawiązywała do siedziby UNESCO w Paryżu.