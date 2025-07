„Zaszczep się przed wyjazdem” – nowa kampania w Warszawie

W Warszawie rusza kampania „Egzotyka bez ryzyka”, która ma pomóc przygotować się do bezpiecznych wyjazdów zagranicznych. Cel kampanii to rzetelna informacja na temat szczepień podczas dalekich podróży i zwiększenie świadomości, że są one potrzebne.



Stołeczny ratusz wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Państwowym Granicznym Inspektorem Sanitarnym, rozpoczęły kampanię „Egzotyka bez ryzyka". Temat to szczepienia dla osób wybierających się do odległych zakątków świata. Dlaczego warto się szczepić przed podróżą? Jak podkreślają organizatorzy, szczepienia chronią przed groźnymi chorobowymi zakaźnymi, umożliwiają wjazd do niektórych krajów, ograniczają koszty ew. leczenia z granicą, zwiększają komfort i bezpieczeństwo podróży, budują świadomość zdrowotną. Lekarze zalecają, by przygotowania do wyjazdu rozpocząć nawet 6–8 tygodni wcześniej oraz zabrać ze sobą książeczkę szczepień. Organizatorzy kampanii przypominają również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas podróży – jak ochrona przed ukąszeniami owadów, spożywanie jedzenia z pewnych źródeł czy picie wyłącznie butelkowanej wody.