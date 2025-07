Dzielnica rozległa, dostęp do lekarza utrudniony. Co z nocną opieką na Białołęce?

Białołęka boryka się z problemem dostępności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Radna zaapelowała o nowy punkt, ale ratusz jedynie potwierdza kontynuację obecnych świadczeń, których umowa kończy się w listopadzie 2025 roku.



Białołęka to jedna z największych i najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy, zajmująca obszar ponad 73 km kwadratowych. Jej wschodnia część, zamieszkana przez ponad 114 tysięcy osób, zmaga się z problemem dostępu do usług medycznych, zwłaszcza w godzinach nocnych i świątecznych. Kłopot pogłębiają kwestie komunikacyjne – brak połączeń szynowych łączących kluczowe osiedla oraz uboga siatka połączeń autobusowych w weekendy i święta. Z tych powodów Agnieszka Borowska, warszawska radna wystąpiła z pilną interpelacją.

Potrzeba nowego punktu nocnej opieki zdrowotnej na Białołęce

W piśmie skierowanym do władz miasta, radna Agnieszka Borowska zaapelowała o utworzenie nowego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w tym pediatrycznej, przy ulicy Przykoszarowej. Podkreślała, że takie rozwiązanie znacząco podniosłoby jakość życia mieszkańców, zapewniając dostęp do lekarza od poniedziałku do piątku w godzinach 18-8 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta. Wskazała, że obecna sytuacja, gdzie duża część mieszkańców wschodniej Białołęki ma utrudniony dojazd do placówek medycznych, wymaga natychmiastowych działań.

Co na to miasto? Kontynuacja, ale bez szczegółów

Jak wynika z odpowiedzi stołecznego ratusza, świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są obecnie realizowane na Białołęce w przychodni przy ul. Milenijnej 4.

Aktualna umowa z NFZ obowiązuje do końca listopada bieżącego roku. Miasto przekazało, że dyrekcja placówki wyraziła gotowość do złożenia kolejnej oferty na udzielanie tych świadczeń na terenie dzielnicy po ogłoszeniu nowych postępowań konkursowych. Ratusz skupia się zatem na zapewnieniu ciągłości świadczeń przez istniejącego operatora, ale nie zawiera konkretnych deklaracji co do utworzenia dodatkowego punktu przy ul. Przykoszarowej, o który wnioskowała radna.