Miłośnicy kajakarstwa już w najbliższą niedzielę 13 lipca będą mieli okazję wziąć udział w spływie kajakowym, który wyruszy z podwarszawskich Łomianek. Uczestnicy popłyną malowniczą trasą biegnącą Doliną Środkowej Wisły do Modlina.



Spływ kajakowy z Łomianek do Modlina to weekendowa propozycja dla mieszkańców gminy Łomianki. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spływ kajakowy z Łomianek. Co czeka na uczestników?

Spływ kajakowy wiedzie trasą z Łomianek do Modlina. Uczestnicy będą mieli do przepłynięcia 28 km. Spływ potrwa około 7 i pół godziny. Trasa wiedzie wśród malowniczych widoków Doliny Środkowej Wisły. To okazja do aktywnego wypoczynku na wodzie i spotkania z innymi pasjonatami kajakarstwa. Dla uczestników przygotowano dwuosobowe kajaki. Organizatorzy zapewniają powrót busem na miejsce startu.

Spływ kajakowy z Łomianek do Modlina. Kiedy i skąd startuje?

Spływ kajakowy odbędzie się w najbliższą niedzielę 13 lipca 2025 r. Zbiórka uczestników zaplanowana jest na godz. 8.30, przed Świetlicą Miejską w Burakowie, przy ulicy Parkowej 2. Kolejna odsłona tego wydarzenia ma się odbyć w następną niedzielę, 20 lipca.

Kto może wziąć udział w spływie? Jak się zapisać?

W spływie kajakowym z Łomianek do Modlina mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Jak podkreślają organizatorzy, w związku z tym, że ostatni kilometr trasy pokonywany jest pod prąd Narwią, w spływach mogą uczestniczyć osoby, które mają już za sobą pierwsze doświadczenia kajakowe. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców gminy Łomianki, pierwszeństwo udziału mają posiadacze Łomiankowskiej Karty Mieszkańca.