Trwa walka z nielegalnymi reklamami. W czerwcu z ulic stolicy zniknęły kolejne

Akcja likwidowania nielegalnych reklam na ulicach trwa w Warszawie już od kilku lat. Monitorowaniem pasa drogowego w stolicy zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich. Od początku tego roku przeprowadzono już niemal 4 tys. kontroli, a w samym czerwcu – 644.



Reklamy nie tylko zaburzają estetykę przestrzeni, ale w wielu przypadkach stanowią poważne zagrożenie. Jeśli zostały umieszczone w nieodpowiedni sposób, mogą zasłaniać widoczność. Poza tym wiele nośników reklamowych znajdujących się w pobliżu pasa drogowego nie ma zezwolenia.

Ponad 600 kontroli, 42 usunięte obiekty. ZDM chwali się wynikiem

Weryfikowanie sposobu umieszczania reklam oraz sprawdzanie ich legalności to elementy szerszej kontroli pasa drogowego. Mimo że większość tych obiektów jest umieszczanych za zgodą ZDM, bardzo często dochodzi do łamania przepisów. Nie inaczej było w poprzednim miesiącu. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich, w czerwcu 2025 roku przeprowadzono 644 kontrole, które doprowadziły do usunięcia 42 obiektów. Aż 251 kontroli dotyczyło samych reklam. Finalnie z pasa drogowego zniknęło ich 31. Reszta to inne obiekty, które zostały nielegalnie umieszczone w pasie drogowym bez zgody zarządcy dróg.

W oficjalnym komunikacie czytamy również, że ZDM wszczął 109 postępowań administracyjnych (w tym 73 dotyczące reklam), które mają doprowadzić do ukarania właścicieli nielegalnych obiektów. Poza tym ZDM wydał w czerwcu 156 decyzji administracyjnych (z czego 96 dotyczyło reklam) o nałożeniu kary. Jakie koszty poniosą właściciele nośników? Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, kara wynosi dziesięciokrotność opłaty za okres, w którym reklama była wyeksponowana. Opłaty różnią się w zależności od wielkości reklamy, tego kiedy została umieszczona oraz od kategorii drogi.

Ile nielegalnych reklam usunięto od początku roku?

Nielegalne reklamy stanowią bardzo duży problem. Mimo że sukcesywnie znikają z przestrzeni miejskiej, po krótkim czasie pojawiają się kolejne. Tylko od początku tego roku ZDM przeprowadził łącznie 3887 kontroli, w tym 1964 kontroli reklam. W sumie udało się usunąć 189 obiektów, z czego 144 stanowiły reklamy. ZDM każdego miesiąca wszczyna postępowania administracyjne w tej sprawie. Od stycznia wszczęto ogółem 642 postępowania, z czego 406 dotyczyło reklam. Poza tym wydano 1006 decyzji (624 w sprawie reklam).