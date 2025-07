Każdy może wystawić wodę. To może uratować zwierzętom życie

Nawet mała miska z wodą może uratować życie ptakom, jeżom, kotom czy psom – przypominają stołeczne urzędy i apelują do mieszkańców o empatię.



W związku z letnimi wysokimi temperaturami Urząd Dzielnicy Praga-Południe apeluje do wszystkich mieszkańców o pomoc zwierzętom – zarówno domowym, jak i wolno żyjącym. „Upały są dla nich szczególnie groźne i mogą prowadzić do odwodnienia, przegrzania, a nawet śmierci” – podkreślają.

Reklama

Zwierzętom w upale może pomóc każdy

Przypominają, że każdy może wystawić wodę – przed domem, w ogrodzie, na balkonie lub w parku. Nawet mała miska z wodą może uratować życie ptakom, jeżom, kotom czy psom. Warto też zostawić uchylone okno piwniczne – koty szukają cienia i chłodnych miejsc.

„Pomóż zwierzętom dzikim i bezdomnym – jeśli widzisz cierpiące zwierzę, reaguj. Zadzwoń do straży miejskiej, weterynarza lub organizacji zajmującej się pomocą zwierzętom. Upał to nie tylko dyskomfort – to realne zagrożenie dla życia zwierząt” – przypominają urzędnicy i dodają, że zwierzęta nie potrafią same zadbać o siebie w skrajnych warunkach pogodowych. Nasze drobne gesty mogą uratować im życie.

O pomoc zwierzakom apeluje też wolski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przypomina, że w czasie upałów, nie wolno zostawiać czworonożnych podopiecznych na otwartym i nasłonecznionym terenie, np. przed sklepem. Pupili, w żadnym wypadku, nie można pozostawiać w zamkniętych samochodach – nawet na przysłowiową „minutkę”. Wnętrze auta pozostawionego na słońcu w ciągu kilku chwil może się nagrzać nawet do temperatury przekraczającej 50°C.