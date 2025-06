Mokotów gotowy do biegu. Przed nami „Szczęśliwa 7 Mokotowska 2025”

W pierwszą sobotę lipca, 5 lipca 2025 roku, okolice Mostu Siekierkowskiego staną się areną sportowej rywalizacji. Dzielnica zaprasza wszystkich mieszkańców Warszawy oraz miłośników biegania na kolejną edycję biegu „Szczęśliwa 7 Mokotowska 2025”.



Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak podkreśla Burmistrz Dzielnicy Mokotów, Rafał Miastowski, wydarzenie łączy pokolenia i buduje wspólnotę mieszkańców Mokotowa.

Bieg główny i malownicza trasa

Główna część rywalizacji rozegra się na dystansie 7 kilometrów, a udział w niej będzie mogło wziąć 250 biegaczy, podzielonych na różne kategorie wiekowe. Trasa biegu poprowadzi wzdłuż stawów i terenów zielonych położonych przy Moście Siekierkowskim. Bazę zawodów zlokalizowano przy ulicy Gwintowej 3, w pobliżu pętli autobusowej i Sanktuarium. Uczestnicy pokonają dwa okrążenia malowniczej trasy, co zapewni nie tylko sportowe wyzwanie, ale także okazję do podziwiania urokliwych zakątków Mokotowa. Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo, zapewniając oznaczenie trasy taśmami oraz zabezpieczenie przez pilotów na rowerach, obsługę techniczną i Straż Miejską. Opłata startowa za bieg dla dorosłych wynosi 40 zł.

Sportowe atrakcje dla najmłodszych

Nie zapomniano również o najmłodszych entuzjastach biegania. Specjalnie dla nich przygotowano bezpłatny bieg "Mokotowska 600tka Wakacyjna" na dystansie 600 metrów. Dzieci będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych: maluchy do 6 lat, dzieci w wieku 7–9 lat oraz starszaki od 10 do 12 lat. To doskonała okazja, by wprowadzić dzieci w świat sportowej rywalizacji w przyjaznej i radosnej atmosferze.

Harmonogram i pakiety startowe

Biuro zawodów zostanie otwarte o godzinie 9:00, a odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy. Pakiety dla dzieci można odebrać do godziny 10:00, natomiast dla dorosłych do godziny 11:15. Start biegu dzieci zaplanowano na godzinę 10:15, a biegu głównego na 11:30. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, okolicznościowy medal oraz posiłek regeneracyjny. Przewidziano także nagrody w różnych kategoriach wiekowych, osobno dla kobiet i mężczyzn. Na miejscu dostępne będą również szatnie w formie namiotów oraz depozyt na wartościowe przedmioty.