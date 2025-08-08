20.1°C
Życie Warszawy

Spotkaliście kiedyś Bzionka? Niezwykły wieczór z legendami słowiańskimi

Publikacja: 08.08.2025 11:15

Już w najbliższą niedzielę będzie można posłuchać dawnych słowiańskich legend

Foto: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Małgorzata Krzystała
Już w najbliższą niedzielę w Ogrodzie Jordanowskim odbędzie się wyjątkowe spotkanie poświęcone opowieściom słowiańskim. Uczestnicy będą mogli posłuchać m.in. o Bzionkach, czyli zapomnianych leśnych duszkach. Na wydarzenie zaproszeni są dorośli i dzieci.

W niedzielę odbędzie się trzecie i zarazem ostatnie spotkanie z teatrem i legendami słowiańskimi. Poprzednie dwa odbyły się 2 i 3 sierpnia. Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawę Dzielnicę Mokotów oraz Fundację Inicjatyw Niebanalnych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Legendy słowiańskie. Gdzie i kiedy odbędzie się spotkanie?

Spotkanie odbędzie się 10 sierpnia (niedziela) o godzinie 16:00 w II Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Odyńca 6 (dzielnica Mokotów). Będzie mieć ono formę interaktywnego spektaklu. Uczestnicy mogą zatem spodziewać się zabaw teatralnych, ruchowych, muzycznych oraz plastycznych. Będą mogli także posłuchać legend o stworzeniu świata, nauczyć się pieśni ludowej i tańca ludowego oraz posłuchać gry na etnicznych instrumentach. W trakcie spotkania uczestnicy będą wspólnie tworzyć słowiańskie lalki, znane jako motanki.

Miejsce, w którym odbędzie się wydarzenie, jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Istnieje również możliwość wejścia z psem asystującym.

