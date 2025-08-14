Długi weekend z kinem plenerowym w Warszawie. „Konklawe", „Lee. Na własne oczy” i film o Wandzie Rutkiewicz

W ten weekend w Warszawie odbędzie się kilka pokazów kina plenerowego
Kina plenerowe to nieodłączny element lata w stolicy. Przez całe wakacje w różnych częściach Warszawy odbywają się seanse filmowe. Widzowie mogą obejrzeć zarówno doskonale znane klasyki, jak i nowości. W najbliższy weekend pokazy odbędą się m.in. na plaży oraz w parku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
Piątek, 15 sierpnia, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeśli nie mamy planów na wieczór, można udać się na jeden z dwóch seansów filmowych, które odbędą się w ramach cyklu 20. Filmowa Stolica Lata. Oba z nich rozpoczynają się o godzinie 21:00.
W sobotę o godzinie 21:00 na terenie Cytadeli (ul. Bitna) odbędzie się pokaz filmu „Jutro idziemy do kina” w reżyserii Michała Kwiecińskiego. Akcja filmu rozgrywa się w 1938 roku. Trójka przyjaciół – Andrzej, Jerzy i Piotr – właśnie zdała maturę i stoi u progu dorosłości. Każdy z nich snuje plany na przyszłość. Przeżywają też pierwsze miłości i beztrosko korzystają z życia, aż do wybuchu II wojny światowej, który brutalnie przekreśla ich marzenia i tragicznie zmienia losy każdego z nich.
W niedzielę odbędą się dwa seanse, oba o godzinie 21:00. Pierwszy odbędzie się w Parku im. inż. P. Pawlukiewicza przy ul. Jana Sebastiana Bacha. Widzowie będą mogli obejrzeć film „Lee. Na własne oczy” w reżyserii Ellen Kuras. Opowiada on historię Lee Miller, amerykańskiej modelki, która w czasie II wojny światowej została fotografką wojenną magazynu „Vogue”. Kobieta dokumentuje życie w bombardowanym Londynie, walki na froncie, wyzwalanie obozów koncentracyjnych i dramaty wojny. Film pokazuje jej odwagę, zmagania z traumą oraz spuściznę, jaką pozostawiła w historii fotografii.
Drugi seans odbędzie się na plaży Romantycznej (ul. Rychnowska 15, Wawer). Wyświetlony zostanie film „Do usług szanownej pani” – komediodramat o wdowcu Andrew Blake’u, który porzuca firmę i zatrudnia się jako lokaj we francuskim dworku. Ukrywając swoją tożsamość, poznaje ekscentrycznych mieszkańców posiadłości i stopniowo odzyskuje radość życia.