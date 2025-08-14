Długi weekend z kinem plenerowym w Warszawie. „Konklawe", „Lee. Na własne oczy” i film o Wandzie Rutkiewicz

Długi weekend w Warszawie zapowiada się bardzo ciepło i słonecznie. To zatem doskonała okazja, aby spędzić letni wieczór na seansie pod chmurką. W piątek, sobotę i niedzielę odbędzie się kilka seansów w różnych częściach miasta.



Kina plenerowe to nieodłączny element lata w stolicy. Przez całe wakacje w różnych częściach Warszawy odbywają się seanse filmowe. Widzowie mogą obejrzeć zarówno doskonale znane klasyki, jak i nowości. W najbliższy weekend pokazy odbędą się m.in. na plaży oraz w parku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Kino plenerowe w piątek. Gdzie odbędą się seanse?

Piątek, 15 sierpnia, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeśli nie mamy planów na wieczór, można udać się na jeden z dwóch seansów filmowych, które odbędą się w ramach cyklu 20. Filmowa Stolica Lata. Oba z nich rozpoczynają się o godzinie 21:00.

Pierwszy seans odbędzie się w Parku Henrykowskim, przy ul. Klasyków (Białołęka). Będzie można obejrzeć film „Konklawe” w reżyserii Edwarda Bergera. To tegoroczny laureat Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany. Film opowiada o wyborze nowego papieża po śmierci dotychczasowej głowy Kościoła. Burzliwym obradom przewodzi kardynał Thomas Lawrence. W ich trakcie pojawia się niespodziewany kandydat mianowany potajemnie przez zmarłego papieża, a w trakcie głosowań wychodzą na jaw kompromitujące tajemnice hierarchów. Lawrence musi zdecydować, czy ujawnić prawdę i narazić autorytet Kościoła, czy zachować milczenie.

Drugi film, który można obejrzeć tego dnia to „Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa” z 2024 roku. Jest to film dokumentalny w reżyserii Elizy Kubarskiej ukazujący życie i tajemnicze zniknięcie Wandy Rutkiewicz – pierwszej kobiety na świecie, która zdobyła K2, oraz pierwszej Polki i Europejki na Mount Everest. Reżyserka podąża śladami Wandy w Himalajach, wykorzystując odnaleziony audio‑pamiętnik himalaistki, który stanowi narrację filmu. Poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy Wanda zginęła, czy może świadomie się odcięła, być może odnajdując spokój w buddyjskim klasztorze. Pokaz filmowy odbędzie się na Stawach Brustmana (okolice ul. Szekspira na warszawskich Bielanach).

Pokazy filmowe w sobotę. Gdzie odbędzie się kino letnie?

W sobotę o godzinie 21:00 na terenie Cytadeli (ul. Bitna) odbędzie się pokaz filmu „Jutro idziemy do kina” w reżyserii Michała Kwiecińskiego. Akcja filmu rozgrywa się w 1938 roku. Trójka przyjaciół – Andrzej, Jerzy i Piotr – właśnie zdała maturę i stoi u progu dorosłości. Każdy z nich snuje plany na przyszłość. Przeżywają też pierwsze miłości i beztrosko korzystają z życia, aż do wybuchu II wojny światowej, który brutalnie przekreśla ich marzenia i tragicznie zmienia losy każdego z nich.