Jaka będzie pogoda w Warszawie w długie sierpniowy weekend?
W najbliższych dniach trzeba przygotować się na falę upałów w Warszawie. IMGW ostrzega przed bardzo wysokimi temperaturami, które mogą przekroczyć nawet 33 stopnie Celsjusza.
W piątek od samego rana będzie bardzo ciepło. Już w nocy z czwartku na piątek temperatura w Warszawie sięgnie ponad 20 stopni. W kolejnych godzinach zacznie robić się coraz goręcej. Temperatura przekroczy 30 stopni około południa i nie spadnie aż do wieczora. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą ponad 33 stopnie Celsjusza. Przez cały dzień będzie słonecznie i praktycznie bezchmurnie.
W nocy z soboty na niedzielę temperatura także będzie rekordowo wysoka. Wyniesie ponad 23 stopnie. Sobota będzie kolejnym upalnym dniem. Między godziną 12 a 17 słupki rtęci pokażą powyżej 30 stopni. Gorąco i słonecznie będzie aż do późnych godzin wieczornych. W Warszawie nie powinny wystąpić burze i opady. W sobotę w stolicy trzeba się jednak spodziewać dość silnego wiatru, który w porywach może osiągać do 45 km/h.
Noc z soboty na niedzielę także będzie ciepła z temperaturą około 20 stopni. Niedziela pozwoli nam nieco odetchnąć od upałów. Temperatura zdecydowanie spadnie w porównaniu do poprzednich dni i w ciągu dnia wyniesie w Warszawie około 23 stopnie Celsjusza. Będzie dość pochmurnie, ale raczej nie powinno padać. Będzie też mniej wietrznie niż w sobotę.
Eksperci zalecają, by podczas upałów chronić się przed wysoką temperaturą i intensywnym słońcem. Uwagę trzeba zwrócić przede wszystkim na osoby schorowane, starsze oraz dzieci. Upał może doprowadzić do udaru słonecznego lub cieplnego. W razie niepokojących objawów należy zadzwonić na numer alarmowy 112. Trzeba pamiętać, by pić dużo wody i nosić nakrycie głowy, a jeśli to możliwe najlepiej pozostać w schłodzonym pomieszczeniu. Zabezpieczyć trzeba również zwierzęta - zapewnić im stały dostęp do wody i schronienie w cieniu.