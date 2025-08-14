Tak upalnego letniego weekendu, jaki właśnie nadchodzi, dawno w Warszawie nie było. Przez dwa dni będzie naprawdę gorąco i praktycznie bezchmurnie. W niedzielę czeka nas jednak zmiana pogody. Będzie można nieco odetchnąć od wysokich temperatur.



W najbliższych dniach trzeba przygotować się na falę upałów w Warszawie. IMGW ostrzega przed bardzo wysokimi temperaturami, które mogą przekroczyć nawet 33 stopnie Celsjusza.

Piątek pod znakiem upałów. Trzeba się przygotować na prawdziwy skwar

W piątek od samego rana będzie bardzo ciepło. Już w nocy z czwartku na piątek temperatura w Warszawie sięgnie ponad 20 stopni. W kolejnych godzinach zacznie robić się coraz goręcej. Temperatura przekroczy 30 stopni około południa i nie spadnie aż do wieczora. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą ponad 33 stopnie Celsjusza. Przez cały dzień będzie słonecznie i praktycznie bezchmurnie.

Sobota też będzie upalna. Silniej powieje

W nocy z soboty na niedzielę temperatura także będzie rekordowo wysoka. Wyniesie ponad 23 stopnie. Sobota będzie kolejnym upalnym dniem. Między godziną 12 a 17 słupki rtęci pokażą powyżej 30 stopni. Gorąco i słonecznie będzie aż do późnych godzin wieczornych. W Warszawie nie powinny wystąpić burze i opady. W sobotę w stolicy trzeba się jednak spodziewać dość silnego wiatru, który w porywach może osiągać do 45 km/h.

W niedzielę zmiana pogody. Temperatura spadnie

Noc z soboty na niedzielę także będzie ciepła z temperaturą około 20 stopni. Niedziela pozwoli nam nieco odetchnąć od upałów. Temperatura zdecydowanie spadnie w porównaniu do poprzednich dni i w ciągu dnia wyniesie w Warszawie około 23 stopnie Celsjusza. Będzie dość pochmurnie, ale raczej nie powinno padać. Będzie też mniej wietrznie niż w sobotę.