Apel urzędu miasta. Nie zostawiaj dziecka, psa lub kota w aucie podczas upałów

Prognozy pogody informują o powrocie gorącego lata. A podczas upałów wnętrze samochodu nagrzewa w ciągu kilkunastu minut nawet do temperatury powyżej 50°C. Przebywanie w takich warunkach jest niebezpieczne dla zdrowia i życia – alarmuje urząd miasta.



Jak przypominają urzędnicy, w gorące dni należy stosować się do kilku prostych zasad.

Jak chronić dziecko przed przegrzaniem?

Po pierwsze – zapewnić dziecku odpowiednią ilość płynów i ubierać je w przewiewne, jasne ubrania. Po drugie – unikać wychodzenia z maluchem na pełne słońce, szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 11 a 15.

Nie wolno pod żadnym pozorem zostawiać dziecka samego w aucie, nawet jeśli planujemy tylko krótką wizytę w sklepie czy na poczcie. Wystarczy zaledwie kilka minut, aby temperatura w środku osiągnęła poziom zagrażający zdrowiu.

Objawy przegrzania organizmu u dziecka mogą obejmować: osłabienie, senność, apatię, bóle głowy, zawroty i zaburzenia widzenia, zaczerwienienie twarzy, potówki, nudności, wymioty, biegunkę, drgawki, szybkie bicie serca, problemy z oddychaniem, a w skrajnych przypadkach – utratę przytomności. Nawet kilka minut w nagrzanym samochodzie może doprowadzić do tragedii.