Życie Warszawy

Apel urzędu miasta. Nie zostawiaj dziecka, psa lub kota w aucie podczas upałów

Publikacja: 11.08.2025 14:45

Psy i koty, podobnie jak najmłodsi, nie są w stanie skutecznie regulować temperatury ciała w tak ekstremalnych warunkach

Foto: Adobe Stock

Prognozy pogody informują o powrocie gorącego lata. A podczas upałów wnętrze samochodu nagrzewa w ciągu kilkunastu minut nawet do temperatury powyżej 50°C. Przebywanie w takich warunkach jest niebezpieczne dla zdrowia i życia – alarmuje urząd miasta.

Jak przypominają urzędnicy, w gorące dni należy stosować się do kilku prostych zasad.

Jak chronić dziecko przed przegrzaniem?

Po pierwsze – zapewnić dziecku odpowiednią ilość płynów i ubierać je w przewiewne, jasne ubrania. Po drugie – unikać wychodzenia z maluchem na pełne słońce, szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 11 a 15.

Nie wolno pod żadnym pozorem zostawiać dziecka samego w aucie, nawet jeśli planujemy tylko krótką wizytę w sklepie czy na poczcie. Wystarczy zaledwie kilka minut, aby temperatura w środku osiągnęła poziom zagrażający zdrowiu.

