„Budujemy Nowy Dom – historie nieznane” to cykl spacerów szlakiem miejsc związanych z odbudową powojennej Warszawy. Tym razem uczestnicy przespacerują się ulicami Pragi, która tuż po wojnie pełniła funkcję centrum miasta.



Spacery są częścią obchodów 80. rocznicy rozpoczęcia odbudowy stolicy. Projekt jest realizowany przez Dom Spotkań z Historią, będący instytucją kultury m.st. Warszawy. Tym razem uczestników będzie oprowadzał Jerzy S. Majewski – varsavianista i historyk sztuki.

Praga 1945. Kiedy odbędzie się spacer?

Spacer miejski jest zaplanowany na 17 sierpnia (niedzielę) o godzinie 13:00. Rozpocznie się przy praskim przyczółku kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę, w pobliżu ulicy Okrzei i Portu Praskiego. Jest to miejsce, gdzie piesi i rowerzyści mogą przeprawić się przez rzekę w stronę Powiśla. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Uczestnicy będą mogli przespacerować się szlakiem niezwykle ciekawych, a jednocześnie mniej znanych lokacji w Warszawie, które były związane z odbudową stolicy. Kolejne spacery w ramach cyklu odbędą się 14 (ul. Chmielna i okolice) i 21 września (Mokotów).

Co wiemy o historii powojennej Pragi?

Jak czytamy na stronie Urzędu m.st. Warszawy, w 1945 roku lewobrzeżna część Warszawy była zrujnowana, a centrum miasta siłą rzeczy przeniosło się na Pragę, która nieporównywalnie mniej ucierpiała podczas wojny. W tym czasie funkcję przedwojennej ulicy Marszałkowskiej przejęła praska ulica Targowa, gdzie skoncentrował się handel. To właśnie tu, w gmachu dyrekcji PKP, jesienią 1944 roku, gdy Niemcy planowo wysadzali dom po domu w Śródmieściu, ulokowały się nowe władze miasta. Dodać należy, że jednak w wyniku niemieckiego ostrzału siedziba została przeniesiona do szkoły przy ul. Otwockiej.

W końcówce wojny i po niej Praga stała się również centrum kultury i edukacji. 15 października właśnie na Pradze rozpoczęto wydawanie „Życia Warszawy”. 2 stycznia 1945 roku zaczęły tu funkcjonować wydziały Uniwersytetu Warszawskiego – medycyna, farmacja i weterynaria. 17 stycznia 1945 roku przy ul. Inżynierskiej otwarto z kolei pierwsze „powojenne” kino, a od 3 marca przy ul. Szwedzkiej otworzył się Teatr Powszechny. Kilka dni później zaczęły kursować pociągi z Dworca Wileńskiego. W czerwcu 1945 roku odrodził się Bazar Różyckiego oraz wznowiono kursowanie pierwszej linii tramwajowej. Pragę jako siedzibę obrała sobie również komunistyczna bezpieka. 20 lutego 1945 roku funkcjonariusze zajęli budynek przy ul. Strzeleckiej, w którym wcześniej znajdowała się centrala NKWD. I tak jak wcześniejsi lokatorzy męczyła polskich patriotów. Ślady zbrodni są dopiero teraz odkrywane dzięki działaniom IPN.