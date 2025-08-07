W tym roku odbywa się jubileuszowa, 20. odsłona plenerowych seansów kinowych w Warszawie
Trwa cykl letnich seansów kina plenerowego. Przy sprzyjającej pogodzie można doświadczyć wspólnego oglądania ulubionych hitów filmowych i ambitnych tytułów kina polskiego oraz światowego.
W najbliższy piątek warszawiaków czeka aż 5 seansów. Na sobotę 9 sierpnia przewidziano trzy, a na najbliższą niedzielę 1 seans. Kinomaniaków czeka m.in. pokaz filmu zainspirowanego życiem Donalda Trumpa („Wybraniec”, dwie nominacje do Oscarów) i doceniona przez krytyków „Emilia Perez” (jedenaście nominacji i dwa Oscary w 2025 r. za najlepszą aktorkę drugoplanową i najlepszą piosenkę).
W piątek 8 sierpnia stołeczne seanse kina pod chmurką zaplanowano na godz.:
W sobotę 9 sierpnia organizatorzy zapraszają na następujące seanse:
Na niedzielę 10 sierpnia zaplanowano pokaz filmu „Do usług szanownej Pani” w reżyserii Gillese’a Legarnidiera. Seans rozpocznie się o godz. 21:00 w II Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 15A.
Projekt plenerowych seansów kinowych w Warszawie ma już 20 lat. Dla tegorocznej edycji zaplanowano prawie 150 projekcji w 20 lokalizacjach na terenie stolicy. Projekt pokazów letnich potrwa przez 10 wakacyjnych tygodni. Ostatni, letni seans odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia.
Wszystkie seanse odbywają się w plenerze. Niektórym pokazom towarzyszą dodatkowe atrakcje np. konkursy lub darmowe napoje i przekąski. Część spotkań może zostać odwołana lub przeniesiona ze względu na warunki pogodowe.