Ekipa projektu Filmowa Stolica Lata zaprasza na seanse pod chmurką. W najbliższy weekend miłośnicy kina zobaczą m.in. filmy Juliusza Machulskiego i Doroty Kędzierzawskiej oraz tegoroczny, oscarowy hit. Gdzie i kiedy odbędą się najbliższe seanse?



Trwa cykl letnich seansów kina plenerowego. Przy sprzyjającej pogodzie można doświadczyć wspólnego oglądania ulubionych hitów filmowych i ambitnych tytułów kina polskiego oraz światowego.

Seanse plenerowe w Warszawie. Filmy na weekend 8-10 sierpnia

W najbliższy piątek warszawiaków czeka aż 5 seansów. Na sobotę 9 sierpnia przewidziano trzy, a na najbliższą niedzielę 1 seans. Kinomaniaków czeka m.in. pokaz filmu zainspirowanego życiem Donalda Trumpa („Wybraniec”, dwie nominacje do Oscarów) i doceniona przez krytyków „Emilia Perez” (jedenaście nominacji i dwa Oscary w 2025 r. za najlepszą aktorkę drugoplanową i najlepszą piosenkę).

W piątek 8 sierpnia stołeczne seanse kina pod chmurką zaplanowano na godz.: