Życie Warszawy

Kino plenerowe czeka w weekend. Będzie m.in. film inspirowany Trumpem i oscarowy hit

Publikacja: 07.08.2025 13:30

W tym roku odbywa się jubileuszowa, 20. odsłona plenerowych seansów kinowych w Warszawie

Foto: Filmowa Stolica Lata/filmowastolica.pl

Katarzyna Pryga
Ekipa projektu Filmowa Stolica Lata zaprasza na seanse pod chmurką. W najbliższy weekend miłośnicy kina zobaczą m.in. filmy Juliusza Machulskiego i Doroty Kędzierzawskiej oraz tegoroczny, oscarowy hit. Gdzie i kiedy odbędą się najbliższe seanse?

Trwa cykl letnich seansów kina plenerowego. Przy sprzyjającej pogodzie można doświadczyć wspólnego oglądania ulubionych hitów filmowych i ambitnych tytułów kina polskiego oraz światowego.

Seanse plenerowe w Warszawie. Filmy na weekend 8-10 sierpnia

W najbliższy piątek warszawiaków czeka aż 5 seansów. Na sobotę 9 sierpnia przewidziano trzy, a na najbliższą niedzielę 1 seans. Kinomaniaków czeka m.in. pokaz filmu zainspirowanego życiem Donalda Trumpa („Wybraniec”, dwie nominacje do Oscarów) i doceniona przez krytyków „Emilia Perez” (jedenaście nominacji i dwa Oscary w 2025 r. za najlepszą aktorkę drugoplanową i najlepszą piosenkę).

W piątek 8 sierpnia stołeczne seanse kina pod chmurką zaplanowano na godz.:

  • 21:00 – Wybraniec, reż. Ali Abbasi, lokalizacja: Henrykowski,
  • 21:00 – Miłość na nowo, reż. Jim Strouse, lokalizacja: DK Dorożkarnia,
  • 21:00 – Każda mała rzecz, reż. Sally Aitken, lokalizacja: Stawy Brustmana,
  • 22:00 – Inny świat, reż. Dorota Kędzierzawska, lokalizacja: FINA,
  • 22:00 – Ludzie z pustego obszaru, reż. Kazimierz Karabisz, Władysław Ślesicki, lokalizacja: FINA.

W sobotę 9 sierpnia organizatorzy zapraszają na następujące seanse:

  • 21:00 – Emilia Perez, reż. Jacques Audiard, Wilanów,
  • 21:00 – Ambassada, reż. Juliusz Machulski, Cytadela,
  • 21:00 – Emma i czarny jaguar, reż. Gilles de Maistre, Romantyczna.

Na niedzielę 10 sierpnia zaplanowano pokaz filmu „Do usług szanownej Pani” w reżyserii Gillese’a Legarnidiera. Seans rozpocznie się o godz. 21:00 w II Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 15A.

© Copyright by GREMI MEDIA SA