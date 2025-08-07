21.7°C
1023.1 hPa
Życie Warszawy

Urszula zagra na plaży w Warszawie. Wyjątkowy koncert jest darmowy

Publikacja: 07.08.2025 10:45

Koncert Urszuli w Warszawie

Koncert Urszuli w Warszawie

Foto: wawer.um.warszawa.pl

Anna Rogalska
W warszawskim Wawrze w niedzielę 10 sierpnia odbędzie koncert Urszuli. To kolejna już odsłona muzycznych weekendów na Plaży Romantycznej. W ciągu dnia na rodziny z dziećmi czeka mnóstwo innych atrakcji. Wstęp jest bezpłatny.

Koncerty gwiazd na Plaży Romantycznej na warszawskim Wawrze odbywają się prawie w każdy sierpniowy weekend. W najbliższą niedzielę na wakacyjnej scenie wystąpi Urszula. 

,,Wakacyjna Plaża Wawer". Co będzie się działo w ten weekend?

Plenerowy koncert Urszuli w wyjątkowym otoczeniu - na plaży nad Wisłą - z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń nie tylko największym fanom artystki. Wydarzenie będzie świetną okazją, by miło spędzić niedzielny, wakacyjny wieczór.

W ciągu dnia na mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych będzie czekać wiele innych atrakcji, takich jak:

  • dmuchańce
  • strefy tematyczne
  • warsztaty
  • animacje dla dzieci
  • popcorn, wata cukrowa

Będą także strefy chillout i gastronomiczna.

Polecane
Koncert Darii ze Śląska
sobota
Daria ze Śląska zagra w Warszawie. Koncert plenerowy już w weekend

W następny weekend, w sobotę 16 sierpnia odbędzie się natomiast koncert Perfect & Łukasz Drapała, a w sobotę 30 sierpnia na Plaży Romantycznej wystąpi Artur Żmijewski.

Koncert Urszuli i inne atrakcje. Gdzie i kiedy?

Wszystkie atrakcje czekają na chętnych na Plaży Romantycznej na warszawskim Wawrze, przy ul. Rychnowskiej.

Koncert Urszuli rozpocznie się o godzinie 20:30. Wcześniej, w godzinach 14-20 odbywać się będą pozostałe atrakcje.

Polecane
Regaty na Wiśle / zdjęcie ilustracyjne
sobota
Reggae'ty o Puchar Floty Wiślanej. Żagle i muzyka reggae

Dojazd na plażę. Uwaga na utrudnienia

Urząd Dzielnicy Wawer informuje, że w soboty i niedziele ul. Romantyczna i ul. Rychnowska będą wyłączone z ruchu samochodowego. Nie będzie możliwości dojazdu samochodem bezpośrednio na Plażę Romantyczną. Dojechać można komunikacją miejską albo bezpłatnym autobusem wynajętym przez urząd. Będzie on kursował od godz. 14:00 do 20:30 na trasie:

  • przystanek początkowy Ośrodek Szkoleniowy 01- przystanek końcowy Romantyczna 02
  • przystanek początkowy Romantyczna 02-przystanek końcowy Ośrodek Szkoleniowy 01

Można także skorzystać z ogólnodostępnych parkingów:

  • Wał Miedzeszyński – obok sklepu Top Market,
  • ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowa – naprzeciwko hotelu Double Tree by Hilton,
  • przy Urzędzie Dzielnicy Wawer
  • przy ul. Sitowie.

Utrudniony jest także dojazd na plażę Wałem Miedzeszyńskim od strony Gocławia. Trwają tam prace MPWiK związane z budową magistrali wodociągowej na wysokości ul. Cyklamenów. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

W programie znalazło się 10 koncertów, na których wystąpią artyści z Polski, USA, Finlandii, Litwy o
19-21 września

Warszawa poczuje bluesa. XVI International Ochota Blues Festival

Koncert Darii ze Śląska
sobota

Daria ze Śląska zagra w Warszawie. Koncert plenerowy już w weekend

W tym roku usłyszymy legendarną Paktofonikę, a także grupy i wykonawców takich jak Rów Babicze, Bez
12 września

Paktofonika na Ursynowie. Wraca Nasz Hip-Hop Festiwal 2025

Koncerty Chopinowskie odbywają się od 1959 roku
niedziela

Koncert Chopinowski w Łazienkach. Jak wygląda program?

Warszawski festiwal Skrzyżowanie Kultur to unikatowy projekt na muzycznej mapie świata
12-14 września

Nadchodzi 21. edycja Skrzyżowania Kultur. Biletów prawie już nie ma

W ten weekend odbędą się darmowe koncerty z myślą o miłośnikach muzyki folk
sobota-niedziela

Darmowe koncerty na plażach. Znani artyści wystąpią na statku

19 lipca w Ogrodzie Krasińskich odbędzie się koncert „Tango Libre”
sobota

Najpiękniejsze tanga w Ogrodzie Krasińskich. Zarezerwuj wieczór

Festiwal Strefa Ciszy już w najbliższy weekend w Łazienkach
sobota-niedziela

Weekend w Strefie Ciszy. Łazienki Królewskie zapraszają

© Copyright by GREMI MEDIA SA