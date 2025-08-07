Koncert Urszuli w Warszawie
Koncerty gwiazd na Plaży Romantycznej na warszawskim Wawrze odbywają się prawie w każdy sierpniowy weekend. W najbliższą niedzielę na wakacyjnej scenie wystąpi Urszula.
Plenerowy koncert Urszuli w wyjątkowym otoczeniu - na plaży nad Wisłą - z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń nie tylko największym fanom artystki. Wydarzenie będzie świetną okazją, by miło spędzić niedzielny, wakacyjny wieczór.
W ciągu dnia na mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych będzie czekać wiele innych atrakcji, takich jak:
Będą także strefy chillout i gastronomiczna.
W następny weekend, w sobotę 16 sierpnia odbędzie się natomiast koncert Perfect & Łukasz Drapała, a w sobotę 30 sierpnia na Plaży Romantycznej wystąpi Artur Żmijewski.
Wszystkie atrakcje czekają na chętnych na Plaży Romantycznej na warszawskim Wawrze, przy ul. Rychnowskiej.
Koncert Urszuli rozpocznie się o godzinie 20:30. Wcześniej, w godzinach 14-20 odbywać się będą pozostałe atrakcje.
Urząd Dzielnicy Wawer informuje, że w soboty i niedziele ul. Romantyczna i ul. Rychnowska będą wyłączone z ruchu samochodowego. Nie będzie możliwości dojazdu samochodem bezpośrednio na Plażę Romantyczną. Dojechać można komunikacją miejską albo bezpłatnym autobusem wynajętym przez urząd. Będzie on kursował od godz. 14:00 do 20:30 na trasie:
Można także skorzystać z ogólnodostępnych parkingów:
Utrudniony jest także dojazd na plażę Wałem Miedzeszyńskim od strony Gocławia. Trwają tam prace MPWiK związane z budową magistrali wodociągowej na wysokości ul. Cyklamenów.