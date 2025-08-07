W warszawskim Wawrze w niedzielę 10 sierpnia odbędzie koncert Urszuli. To kolejna już odsłona muzycznych weekendów na Plaży Romantycznej. W ciągu dnia na rodziny z dziećmi czeka mnóstwo innych atrakcji. Wstęp jest bezpłatny.



Koncerty gwiazd na Plaży Romantycznej na warszawskim Wawrze odbywają się prawie w każdy sierpniowy weekend. W najbliższą niedzielę na wakacyjnej scenie wystąpi Urszula.

,,Wakacyjna Plaża Wawer". Co będzie się działo w ten weekend?

Plenerowy koncert Urszuli w wyjątkowym otoczeniu - na plaży nad Wisłą - z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń nie tylko największym fanom artystki. Wydarzenie będzie świetną okazją, by miło spędzić niedzielny, wakacyjny wieczór.

W ciągu dnia na mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych będzie czekać wiele innych atrakcji, takich jak:

dmuchańce

strefy tematyczne

warsztaty

animacje dla dzieci

popcorn, wata cukrowa

Będą także strefy chillout i gastronomiczna.