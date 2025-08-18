XX Powsińskie Dożynki. Święto plonów w Wilanowie

24 sierpnia (niedziela) mieszkańcy Wilanowa oraz miłośnicy kultury ludowej będą mieli wyjątkową okazję, by uczestniczyć w jubileuszowych, XX Powsińskich Dożynkach.



Święto plonów i tradycji Mazowsza odbędzie się w Domu Pracy Twórczej w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3, rozpoczynając się o godz. 11:30.

Reklama

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” na dożynkach w Wilanowie

Tegoroczna edycja festiwalu nawiązuje do 20 lat bogatej historii i wspólnoty, które zgromadziły mieszkańców i artystów wokół ludowych zwyczajów. Gwiazdą wydarzenia będzie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który po dwudziestu latach powraca do Powsina. Zespół „Mazowsze” zaprezentuje się w pełnym składzie – w towarzystwie chóru oraz baletu, oferując widzom spektakl pełen malowniczych strojów, muzyki i tańca.

Na scenie wystąpi też Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” z SGGW – jeden z najbardziej znanych akademickich zespołów folklorystycznych w Polsce. Ich taniec i śpiew wzbogacą program festiwalu o energię młodości oraz barwę.

W trakcie dożynek przewidziano tradycyjny obrzęd dożynkowy, liczne koncerty i pokazy folklorystyczne. Nie zabraknie także lokalnych zespołów związanych z Centrum Kultury Wilanów: „Powsinianie”, Grupy 30+, „Radosna” oraz Kuźni Artystycznej. Dodatkowo goście będą mogli uczestniczyć w warsztatach rodzinnych – m.in. tworzenia wianków, malowania oraz nauki śpiewu i tańca ludowego.