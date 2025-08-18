XX Powsińskie Dożynki. Święto plonów w Wilanowie

Gwiazdą wydarzenia będzie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który po dwudziestu latach powraca do Powsina.
Święto plonów i tradycji Mazowsza odbędzie się w Domu Pracy Twórczej w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3, rozpoczynając się o godz. 11:30.
Tegoroczna edycja festiwalu nawiązuje do 20 lat bogatej historii i wspólnoty, które zgromadziły mieszkańców i artystów wokół ludowych zwyczajów. Gwiazdą wydarzenia będzie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który po dwudziestu latach powraca do Powsina. Zespół „Mazowsze” zaprezentuje się w pełnym składzie – w towarzystwie chóru oraz baletu, oferując widzom spektakl pełen malowniczych strojów, muzyki i tańca.
Na scenie wystąpi też Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” z SGGW – jeden z najbardziej znanych akademickich zespołów folklorystycznych w Polsce. Ich taniec i śpiew wzbogacą program festiwalu o energię młodości oraz barwę.
W trakcie dożynek przewidziano tradycyjny obrzęd dożynkowy, liczne koncerty i pokazy folklorystyczne. Nie zabraknie także lokalnych zespołów związanych z Centrum Kultury Wilanów: „Powsinianie”, Grupy 30+, „Radosna” oraz Kuźni Artystycznej. Dodatkowo goście będą mogli uczestniczyć w warsztatach rodzinnych – m.in. tworzenia wianków, malowania oraz nauki śpiewu i tańca ludowego.
Miłośnicy rękodzieła i smaków dawnej kuchni znajdą coś dla siebie podczas jarmarku regionalnego, gdzie dostępne będą tradycyjne produkty oraz potrawy wiejskie. Całość wydarzenia zakończy wspólna biesiada i zabawa pod gołym niebem, tworząc niepowtarzalną atmosferę święta pełnego radości, wspólnoty i kulturowego dziedzictwa.
Organizatorzy serdecznie zapraszają całe rodziny, przyjaciół oraz wszystkich, którzy chcą poczuć magię mazowieckiego folkloru i uczestniczyć w jubileuszowym święcie, które od lat łączy pokolenia i pielęgnuje lokalne tradycje.
To niejedyna impreza w Wilanowie, która nawiązuje do folkloru. Przykładem może być Jasiek i Marysia z Wilanowa – Festiwal Urzecze Wilanów, który odbył się 5 i 6 lipca 2025, przed Pałacem Króla Jana III. Było to barwne spotkanie z kulturą ludową nadwiślańskiego mikroregionu Urzecza oraz dziedzictwem wilanowskiego folwarku. Festiwal stworzył okazję, by zanurzyć się w świat dawnych tradycji, poznać historię i zwyczaje mieszkańców okolic Wilanowa oraz doświadczyć magii kultury ludowej wszystkimi zmysłami.
W programie przewidziano spacer po zabytkowym folwarku wilanowskim, gdzie można zobaczyć między innymi spichlerz z XVIII wieku, browar, gorzelnię oraz holendernię. Odbyły się tam też otwarte warsztaty pokazujące tradycyjne gotowanie sytochy, regionalnej potrawy charakterystycznej dla tego terenu. Uczestnicy mogli również wziąć udział w warsztatach z wycinanki podwarszawskiej i haftu wilanowskiego, a także tworzyć ekobiżuterię inspirowaną motywami Urzecza.
W dzielnicy działa też Klub Aktywnych Powsinianek. To cykl warsztatów rękodzielniczych, które skierowane są przede wszystkim do mieszkanek Powsina. Zajęcia odbywają się w Domu Pracy Twórczej i obejmują różnorodne techniki tradycyjnego rękodzieła, takie jak filcowanie i malowanie wełną, wykonywanie pisanek wielkanocnych z wykorzystaniem elementów makramy oraz haft tradycyjny czy inne techniki artystyczne.
Celem warsztatów jest nie tylko nauka praktycznych umiejętności, lecz także poznanie lokalnych tradycji ludowych oraz integracja społeczności lokalnej.