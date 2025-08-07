22.8°C
Życie Warszawy

Tajemnice odbudowy Starego Miasta w Warszawie. Kolejna odsłona cyklu „historii nieznanych"

Publikacja: 07.08.2025 14:15

Już w najbliższą sobotę na Starym Mieście w Warszawie spacer z przewodnikiem

Już w najbliższą sobotę na Starym Mieście w Warszawie spacer z przewodnikiem

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
W sobotę 9 sierpnia 2025 roku w godz. 13-15 odbędzie się spacer „Stare Miasto za murami” szklakiem miejsc związanych z odbudową miasta na Starym Mieście. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach cyklu „Budujemy Nowy Dom – historie nieznane”.

W 2025 roku przypada 80. rocznica rozpoczęcia odbudowy stolicy. Z tego względu Dom Spotkań z Historią zaprasza na spacery w cyklu „Budujemy Nowy Dom – historie nieznane”, które odbywają się w soboty lub niedziele i prowadzone są przez dwóch przewodników: Jerzego S. Majewskiego oraz Tomasza Markiewicza. Spacery obejmują najciekawsze, mniej znane miejsca stolicy związane z odbudową miasta. Dom Spotkań z Historią w ramach obchodów przygotował program nawiązujący do doświadczeń tamtych lat, obejmujący swoim zasięgiem zarówno źródła, jak i merytoryczne ustalenia dotyczące odbudowy Warszawy. Najbliższy spacer z cyklu już w sobotę.

Spacer miejski 9 sierpnia. Miejsce spotkania

Trasa pod przewodnictwem Jerzego S. Majewskiego rozpocznie się o godz. 13 przy kolumnie Zygmunta na Placu Zamkowym 1 w Warszawie.

Odbudowa Starego Miasta – wielki sukces konserwatorów

Warszawskie Stare Miasto zostało w 1944 roku zniszczone w 85 proc., co oznacza, że straty obejmowały niemal wszystkie budynki, a żaden z nich nie zachował się bez uszkodzeń. Jego odbudowa rozpoczęła się w momencie, gdy w naszym kraju panowała powojenna wielka bieda. Mimo to udało się zrekonstruować tak duży zespół miejski w pełni i było to pierwsze takie wydarzenie na świecie. Sukces ten został doceniony, a od 1980 roku Starówka znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Początki odbudowy Starego Miasta

Pierwsze prace rozpoczęły się w kwietniu 1945 roku. Generalny konserwator i szef Wydziału Architektury Zabytkowej Biura Odbudowy Stolicy, Jan Zachwatowicz, zlecił architektom oraz studentom zgłaszającym się do BOS pierwsze prace, które polegać miały na zabezpieczeniu ścian i portali, które ocalały. Zachwatowicz stworzył też wytyczne do odbudowy Starego Miasta, które miało zachować swój średniowieczny układ. Kamienice natomiast miały wyglądać jak w XVII i XVIII wieku.

