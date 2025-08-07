Osoby, które mają dość pochmurnej pogody, która mało pasuje do powszechnego wyobrażenia o tej porze roku, w końcu będą mieć powód do zadowolenia. Czekają nas bowiem trzy dni letniej aury i duża dawka słońca.



Weekend w Warszawie zapowiada się bardzo przyjemnie. To wynik docierających do Polski mas gorącego powietrza z południowo-zachodniej Europy. Upał, który obecnie opanował Półwysep Iberyjski, zagości również w naszym kraju, choć nie w aż tak ekstremalnym wydaniu. Zmiana pogody to wynik wyżu, który utrzymuje się na granicy polsko-słowackiej oraz niżu znajdującego się między Islandią a Wielką Brytanią. Ten układ otworzył drogę dla gorących mas powietrza.

Warszawa: Jaka będzie pogoda w piątek?

Piątek przywita mieszkańców Warszawy sporą ilością chmur. Do południa termometry pokażą 24-25 stopni Celsjusza i choć okresowo będzie się przejaśniać, zachmurzenie utrzyma się aż do godzin popołudniowych. Temperatura maksymalna wyniesie tego dnia 28 stopni Celsjusza.

Około godziny 17 można spodziewać się większych przejaśnień. Chmury powinny całkowicie zniknąć do godziny 19. W ciągu dnia wiatr będzie słaby. Zapowiada się, że opadów deszczu nie doświadczymy. Noc z piątku na sobotę ma być pogodna, bez większych zachmurzeń. Termometry pokażą około 16 stopni Celsjusza.

Pogoda na sobotę i niedzielę. Jaki będzie weekend w Warszawie?

W sobotę można spodziewać się przejściowych zachmurzeń. Zapowiada się jednak bardzo przyjemny, letni dzień, dlatego warto spędzić go na świeżym powietrzu. Najwięcej chmur pojawi się na niebie w godzinach porannych. Zachmurzenie utrzyma się do godziny 14. Tego dnia termometry pokażą maksymalnie 27–28 stopni Celsjusza. Wiatr słaby. Najprzyjemniej będzie po południu, od godziny 15, gdy będzie można cieszyć się słoneczną pogodą. Niebo pozostanie bezchmurne aż do wieczora. W nocy z soboty na niedzielę temperatura spadnie do 15 stopni. Na niebie mogą pojawić się przejściowe zachmurzenia.