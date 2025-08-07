22.8°C
Życie Warszawy

Pogoda w weekend zaskoczy. Na szczęście tym razem pozytywnie

Publikacja: 07.08.2025 16:00

Weekend w Warszawie zapowiada się ciepły i pogodny

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała
Osoby, które mają dość pochmurnej pogody, która mało pasuje do powszechnego wyobrażenia o tej porze roku, w końcu będą mieć powód do zadowolenia. Czekają nas bowiem trzy dni letniej aury i duża dawka słońca.

Weekend w Warszawie zapowiada się bardzo przyjemnie. To wynik docierających do Polski mas gorącego powietrza z południowo-zachodniej Europy. Upał, który obecnie opanował Półwysep Iberyjski, zagości również w naszym kraju, choć nie w aż tak ekstremalnym wydaniu. Zmiana pogody to wynik wyżu, który utrzymuje się na granicy polsko-słowackiej oraz niżu znajdującego się między Islandią a Wielką Brytanią. Ten układ otworzył drogę dla gorących mas powietrza.

Warszawa: Jaka będzie pogoda w piątek?

Piątek przywita mieszkańców Warszawy sporą ilością chmur. Do południa termometry pokażą 24-25 stopni Celsjusza i choć okresowo będzie się przejaśniać, zachmurzenie utrzyma się aż do godzin popołudniowych. Temperatura maksymalna wyniesie tego dnia 28 stopni Celsjusza.

