Urząd miasta pracuje nad nową uchwałą krajobrazową. Jak zgłosić propozycje?

Urzędnicy przygotowują się do wprowadzenia nowej uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować zasady dotyczące reklam, ogrodzeń i małej architektury w przestrzeni miejskiej. To ważny krok w kierunku ochrony i poprawy estetyki stolicy.



10 lipca Rada Warszawy oficjalnie podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia nowej uchwały krajobrazowej, co stanowi odpowiedź na zmiany legislacyjne oraz wyzwania związane z dotychczasowym porządkiem prawnym.

Czym jest uchwała krajobrazowa?

Uchwała przyjęta w 2020 roku została bowiem uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego, a od tego czasu obowiązują zaktualizowane przepisy i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące planowania przestrzennego.

Uchwała krajobrazowa to akt prawa lokalnego regulujący zasady lokalizacji i wyglądu małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jej celem jest ochrona krajobrazu miejskiego przed negatywnym wpływem chaotycznych reklam i nieprzemyślanych rozwiązań przestrzennych. Nowy dokument ma być w pełni zgodny z aktualnymi przepisami prawa i realiami Warszawy.

Jak złożyć wniosek do uchwały krajobrazowej?

Urzędnicy podkreślają, że mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu uchwały. Do 14 września 2025 roku każdy zainteresowany może złożyć wniosek, w którym zaproponuje swoje uwagi i potrzeby dotyczące kształtu nowych regulacji. Wnioski można przekazywać w formie elektronicznej, pocztowej lub osobiście, korzystając z przygotowanych formularzy dostępnych na stronach urzędu miasta.