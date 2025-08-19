23.7°C
Urząd miasta pracuje nad nową uchwałą krajobrazową. Jak zgłosić propozycje?

Celem uchwały krajobrazowej jest ochrona krajobrazu miejskiego przed negatywnym wpływem chaotycznych

Celem uchwały krajobrazowej jest ochrona krajobrazu miejskiego przed negatywnym wpływem chaotycznych reklam i nieprzemyślanych rozwiązań przestrzennych

Urzędnicy przygotowują się do wprowadzenia nowej uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować zasady dotyczące reklam, ogrodzeń i małej architektury w przestrzeni miejskiej. To ważny krok w kierunku ochrony i poprawy estetyki stolicy.

10 lipca Rada Warszawy oficjalnie podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia nowej uchwały krajobrazowej, co stanowi odpowiedź na zmiany legislacyjne oraz wyzwania związane z dotychczasowym porządkiem prawnym.

Czym jest uchwała krajobrazowa?

Uchwała przyjęta w 2020 roku została bowiem uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego, a od tego czasu obowiązują zaktualizowane przepisy i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące planowania przestrzennego.

Uchwała krajobrazowa to akt prawa lokalnego regulujący zasady lokalizacji i wyglądu małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jej celem jest ochrona krajobrazu miejskiego przed negatywnym wpływem chaotycznych reklam i nieprzemyślanych rozwiązań przestrzennych. Nowy dokument ma być w pełni zgodny z aktualnymi przepisami prawa i realiami Warszawy.

Jak złożyć wniosek do uchwały krajobrazowej?

Urzędnicy podkreślają, że mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu uchwały. Do 14 września 2025 roku każdy zainteresowany może złożyć wniosek, w którym zaproponuje swoje uwagi i potrzeby dotyczące kształtu nowych regulacji. Wnioski można przekazywać w formie elektronicznej, pocztowej lub osobiście, korzystając z przygotowanych formularzy dostępnych na stronach urzędu miasta.

Po zebraniu i przeanalizowaniu zgłoszeń, miasto przygotuje projekt uchwały, który zostanie udostępniony do publicznego wglądu. Wówczas mieszkańcy będą mieli kolejną szansę na zgłoszenie uwag. Ostateczna wersja dokumentu zostanie następnie poddana pod głosowanie Rady Warszawy.

Urząd miasta zachęca wszystkich do zaangażowania się w proces konsultacji, który ma kluczowe znaczenie dla kształtowania estetyki i ładu urbanistycznego stolicy. Szczegóły dotyczące składania wniosków oraz informacje o prawach przysługujących uczestnikom konsultacji dostępne są na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

