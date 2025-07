To może być pierwsza taka inwestycja w Warszawie. Biurowiec zmieni się w apartamentowiec?

Nowy właściciel biurowca Danone przy ul. Redutowej na Woli chce zaadaptować go na potrzeby mieszkaniowe. Firma stara się o warunki zabudowy. Jeśli jej plan dojdzie do skutku, może być to pierwsza tego typu inwestycje w stolicy.



O planach firmy Okam, która jest właścicielem biurowca, pisze stołeczna „Wyborcza”. Deweloper kupił go od Danone wraz działką na której kiedyś była hala produkcyjna. Na miejscu hali postanowił wybudować osiedle mieszkaniowe Cityflow (zapowiadano cztery budynki i ponad 700 mieszkań; drugi etap inwestycji dobiega końca). Przyszłość jedenastopiętrowego biurowca górującego nad ul. Redutową stoi pod znakiem zapytania, ale deweloper ma na niego konkretny pomysł. Reklama Były biura, będą apartamenty? Marcin Michalec z firmy Okam w rozmowie z „Wyborczą” tłumaczy, rozważane były trzy scenariusze: zachowanie biurowych funkcji budynku, wyburzenie go postawienie na jego miejscu budynku mieszkalnego oraz zachowanie konstrukcji biurowca i zamiana jego funkcji na mieszkalną. Trzecia opcja wygrała. Przedstawiciel Okam mówi, że firma chce w ten sposób m.in. wykorzystać ekspozycja budynku i widok z jego wyższych pięter. Wyjaśnia, że biurowiec jest w dobrym stanie, jego konstrukcja nadaje się do wykorzystania, nie zawiera azbestu, kondygnacje są wystarczająco wysokie, by urządzić tam mieszkania wysokie na prawie trzy metry. Polecane inwestycje Nowy Marriott przy Belwederskiej Przedstawiciel Okam przyznaje, że biurowiec nie ma podziemnego garażu. Dlatego przed nim, na miejscu parkingu od strony ul. Redutowej, ma powstać niższe skrzydło o funkcji usługowej, pod którym umieszczony zostałby dwukondygnacyjny podziemny parking, obsługujący usługi i mieszkania w adaptowanym budynku. W sumie w budynku znalazłoby się około 40 mieszkań. Okam szacuje, że prace związane z demontażem elewacji i usunięciem wszystkiego poza konstrukcją budynku, a potem wykończeniem tego szkieletu zajmie 14-18 miesięcy. Wstępny projekt budynku wykonała pracownia PRC Architekci.