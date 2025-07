Z Warszawy deportowano dwóch Ukraińców. „Dopuścili się licznych przestępstw”

Warszawska Straż Graniczna wydała decyzje o przymusowym wydaleniu z terytorium Polski dwóch obywateli Ukrainy. Mężczyźni, którzy dopuścili się licznych przestępstw oraz naruszyli przepisy pobytowe, otrzymali zakaz wjazdu na obszar Schengen na okres 7 i 9 lat.



Sprawa dotyczy dwóch cudzoziemców, których rażące naruszenia prawa polskiego doprowadziły do natychmiastowej deportacji. Obaj zostali zobowiązani do powrotu do kraju pochodzenia bez możliwości dobrowolnego wyjazdu.

Nielegalny pobyt i jazda po pijanemu

Jeden z wydalonych mężczyzn został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej przez policję. Powodem zatrzymania był nielegalny pobyt na terenie Polski, a także kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jego działania stanowiły poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i były jawnym złamaniem prawa.

Recydywista zatrzymany po wyjściu z więzienia

Drugi z obywateli Ukrainy został zatrzymany przez warszawskich funkcjonariuszy Straży Granicznej bezpośrednio po opuszczeniu zakładu karnego. Mężczyzna odbywał karę pozbawienia wolności za szereg przestępstw. Na jego koncie znajdują się zarzuty za wielokrotne prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości, niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, usiłowanie kradzieży z włamaniem oraz kradzież. Jego historia kryminalna świadczy o lekceważącym stosunku do obowiązującego porządku prawnego.