Cztery i pół tysiąca miesięcznie dla artystów z Warszawy. Rusza nabór wniosków o stypendia

Warszawa otwiera nabór na stypendia artystyczne na 2026 rok. Od 1 sierpnia twórcy i debiutanci mogą ubiegać się o wsparcie, które w tym roku przynosi znaczące zmiany, w tym wyższe dofinansowanie.



Warszawa kontynuując swoje wieloletnie wsparcie dla lokalnej sceny artystycznej, ponownie zaprasza do aplikowania o stypendia. Program, funkcjonujący od 2009 roku, ma na celu umożliwienie artystom realizacji własnych projektów oraz prowadzenia prac badawczych w stolicy. To doskonała okazja dla osób zajmujących się twórczością, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, by uzyskać finansowanie na roczne lub półroczne przedsięwzięcia w ośmiu różnorodnych dziedzinach.

Warszawskie Stypendia Artystyczne 2025. Kto i na co może liczyć?

Stypendia artystyczne są skierowane do szerokiego grona twórców – zarówno tych z już ugruntowanym dorobkiem, jak i debiutantów stawiających pierwsze kroki w świecie sztuki. Wsparcie finansowe można uzyskać na projekty z dziedzin takich jak:

film,

literatura,

muzyka,

opieka nad zabytkami,

taniec,

teatr,

sztuki wizualne i design,

upowszechnianie kultury.

Warto zaznaczyć, że w dziedzinie opieki nad zabytkami stypendium nie może być przyznane wyłącznie na konserwację zabytków – musi obejmować szerszy kontekst badawczy lub twórczy.