Nowa szkoła podstawowa na Bemowie. Koszt jej budowy był rekordowy

1 września na warszawskim Bemowie swoją działalność rozpocznie nowa szkoła podstawowa. Mieszkańcy czekali na placówkę ponad 10 lat. Jej budowa pochłonęła niemal 85 mln zł. To najdroższa tego typu inwestycja w historii stolicy.



Mowa o Szkole Podstawowej nr 407 przy ul. Szeligowskiej 65A na Chrzanowie.

Nowa szkoła podstawowa na warszawskim Bemowie: Najdroższa tego typu inwestycja w stolicy

Nowa szkoła podstawowa na Bemowie to nowoczesny i funkcjonalny obiekt, który pomieścić może niemal 1000 uczniów. W placówce znajduje się ok. 40 sal dydaktycznych i pracowni, w tym pracownie językowe, komputerowe, fizyczne i chemiczne. Do dyspozycji dzieci i młodzieży będą też boiska (do piłki nożnej i ręcznej oraz do siatkówki i koszykówki), bieżnia, siłownia zewnętrzna, plac zabaw i zielony dziedziniec. Placówka posiadać będzie ponadto stołówkę z zapleczem kuchennym oraz bibliotekę.

Całkowity koszt budowy nowej szkoły na Bemowie wyniósł 84,7 mln zł i tym samym był najwyższy spośród wszystkich dotychczasowych tego typu inwestycji w Warszawie.

Szkoła Podstawowa nr 407 w Warszawie: Rekrutacja

Szkoła Podstawowa nr 407, która rozpocznie swoją działalność już 1 września, ma odciążyć inne przepełnione szkoły na Bemowie. W związku z tym, według zapewnień władz dzielnicy, w roku szkolnym 2025/2026 zostaną do niej przyjęte wszystkie chętne dzieci w wieku od 6. roku życia do oddziałów przedszkolnych oraz dzieci do klas I-III bez względu na miejsce zamieszkania czy przynależność do obwodu innej szkoły.