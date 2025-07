Nowy tunel w warszawskim Rembertowie. Miasto podpisało umowę z kolejarzami

W ramach prac powstanie również nowa, dwukierunkowa ulica Pociskowa, która połączy się z ulicą Ilskiego, zapewniając wygodny dojazd do okolicznych domów i centrum handlowego. Ulica Bellony zostanie przedłużona do miejsca likwidowanego przejazdu kolejowego i stanie się jednokierunkowa z wydzielonym pasem dla rowerów.

Dużą wagę przyłożono również do komfortu pasażerów komunikacji publicznej. W tunelu znajdą się nowoczesne przystanki autobusowe, z których pasażerowie będą mieli bezpośrednie dojścia do peronów kolejowych, co znacząco usprawni przesiadki i poprawi dostępność transportu zbiorowego. Na czas budowy, aby usprawnić ruch pieszy, zbudowane zostanie tymczasowe przejście podziemne z windami od strony wschodniej.

Termin i finansowanie

Realizacja inwestycji potrwa 29 miesięcy, co oznacza, że tunel ma być gotowy za niecałe dwa i pół roku. Koszt przedsięwzięcia to ponad 134 miliony złotych, a jego finansowanie zostało podzielone po równo – po 50 procent dla Miasta Stołecznego Warszawy i Polskich Linii Kolejowych S.A. Konsorcjum firm INTOP SA i INTOP Warszawa będzie odpowiedzialne za wykonanie prac. Kolej ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEniKS). Wcześniej PLK SA przygotowały studium wykonalności i uzyskały decyzję środowiskową, natomiast miasto zdobyło pozwolenie na budowę drogi.

Koszt inwestycji wyniesie 134 miliony złotych Foto: PKP

Głosy z samorządu i kolei

„Konsekwentnie inwestujemy w bezpieczeństwo i komfort mieszkańców stolicy przebudowując niebezpieczne przejazdy kolejowe ze szlabanami w bezkolizyjne tunele i wiadukty. Tunel w Rembertowie to kolejna tego typu inwestycja” – zaznaczył Tomasz Mencina.

Krzysztof Pietras, dyrektor regionu centralnego Centrum Realizacji Inwestycji Polskich Linii Kolejowych, dodał, że inwestycja w ul. Marsa to „kolejny ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w Warszawie” oraz przykład dobrej współpracy między PLK SA a miastem. Ewelina Degowska, dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, podkreśliła, że każda taka realizacja to „realna poprawa jakości życia lokalnej społeczności”.

Burmistrz Dzielnicy Rembertów, Maciej Iwanicki, nie kryje zadowolenia: „To najważniejsze przedsięwzięcie infrastrukturalne w naszej dzielnicy, które nie tylko poprawi bezpieczeństwo i komfort codziennego życia, ale przede wszystkim połączy Stary i Nowy Rembertów. Dojazd do centrum Warszawy stanie się szybszy i bardziej dostępny.”

W tunelu znajdą się przystanki autobusowe, z których pasażerowie będą kierować się do przejść na perony kolejowe Foto: PKP

Szerszy kontekst inwestycyjny

Budowa tunelu w Rembertowie jest częścią większego programu likwidacji kolizyjnych przejazdów kolejowych w Warszawie. W tej samej dzielnicy trwa już budowa wiaduktu na ulicy Chełmżyńskiej, który ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku. Ponadto, w sąsiedniej Wesołej, prace związane z budową tunelu w ciągu ulicy I Praskiego Pułku WP są już w toku, a jego otwarcie planowane jest na drugą połowę 2027 roku. Wszystkie te projekty mają na celu znaczne usprawnienie komunikacji i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w stolicy.