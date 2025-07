Pasażerowie podróżujący przez Warszawę Zachodnią uzyskają istotne usprawnienie jeszcze tego lata. Trwają odbiory techniczne kluczowego przejścia podziemnego. Nieco później stacja zyska jeszcze podziemny przystanek tramwajowy łączący Wolę z Ochotą.



W tych dniach na stacji Warszawa Zachodnia prowadzone są odbiory techniczne przejścia podziemnego, zlokalizowanego na poziomie -1. To dobra wiadomość dla wszystkich pasażerów, ponieważ przewiduje się, że jeszcze latem tunel zostanie udostępniony do użytku. Będzie on stanowił kluczową arterię komunikacyjną, łączącą Al. Jerozolimskie (po stronie Ochoty) z wyjściem na ul. Tunelową (na Woli). Ułatwi to znacząco przemieszczanie się po stacji i jej okolicach.

Inwestycja w przyszłość komunikacji

Ważnym elementem modernizacji Warszawy Zachodniej jest budowa nowego przystanku tramwajowego na poziomie -2. Firma Budimex zakończyła już prace konstrukcyjne w rejonie Al. Jerozolimskich. Kolejnym krokiem, który pozwoli na przyspieszenie robót wykończeniowych, będzie połączenie go z tunelem tramwajowym, nad którym pracuje konsorcjum firm ZUE i FABE.

W przyszłości przesiadka za kolei na tramwaj dzięki budowanemu przejściu będzie bezpieczna i komfortowa Foto: mat. pras.

Funkcjonalność i udogodnienia dla pasażerów

Przystanek tramwajowy, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca kolejowego i wejść na perony podmiejskie, zapewni pasażerom komfortowy dostęp do komunikacji miejskiej. Będą się na nim znajdowały dwa perony boczne. Co istotne, komunikacja z przejściem podziemnym będzie zapewniona poprzez schody ruchome (zarówno w górę, jak i w dół), schody zwykłe oraz windy, co ułatwi poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności, rodzicom z wózkami czy podróżnym z dużym bagażem.