Apel Schroniska na Paluchu. Poszukiwani właściciele tych zwierząt

W ostatnim czasie do Schroniska na Paluchu przyprowadzono ponad 40 zwierząt. Są to zarówno koty, jak i psy. Część z nich posiada mikroczipy. Placówka apeluje o pomoc w znalezieniu właścicieli lub adopcję.



Sezon wakacyjnych wyjazdów oznacza często wzmożoną pracę schronisk dla zwierząt. W tym okresie do placówek częściej trafiają zwierzęta, które uciekły właścicielom (np. podczas podróży), uległy wypadkom lub zostały porzucone. Dzięki ogłoszeniom w mediach część z nich zostaje rozpoznana i trafia z powrotem do właścicieli.

Ważny apel Schroniska na Paluchu

Placówka regularnie apeluje w swoich mediach społecznościowych o pomoc w identyfikacji. Chodzi o rozpoznanie zwierząt, które trafiły do schroniska w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Obecnie jest to ok. 10 kotów (najmłodsze mają kilka miesięcy) i ok. 20 psów – część z nich posiada mikroczipy, a niektóre zwierzęta są wykastrowane.

Możliwe, że wśród zwierząt przyprowadzonych do placówki są np. psy, które uciekły właścicielom. W ciągu ostatnich dwóch tygodni na terenie Warszawy psy znajdowano m.in. na ulicach: Dionizosa, Gawota, Broniewskiego, Gwiaździstej, Ogińskiego i Armii Poznań. Wśród znajd są zarówno psy w typie mieszańców, jak i zwierzęta rasowe. 21 lipca na ul. Pokrzywnickiej znaleziono dwuletnią samicę w typie owczarka niemieckiego. 27 lipca do placówki trafił z kolei dwuletni, zaczipowany samiec psa w typie rasy beagle.

Ze zdjęciami zwierząt można zapoznać się m.in. na profilu Schroniska na Paluchu na Facebooku. Każde ze zdjęć posiada informację o miejscu i dacie odnalezienia zwierzęcia.