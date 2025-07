Mokotowscy kryminalni udaremnili wprowadzenie do obiegu znacznej ilości narkotyków. Zatrzymano 29-letniego mężczyznę, przy którym zabezpieczono niemal kilogram zakazanych substancji. Grozi mu do 10 lat więzienia.



Zaplanowana akcja warszawskiej policji doprowadziła do ujęcia mężczyzny, który, według ustaleń śledczych, miał wprowadzić do dalszego obrotu znaczną ilość narkotyków.

Praca operacyjna i zatrzymanie

Efektem pracy policjantów z wydziału kryminalnego mokotowskiej komendy, udało się ustalić miejsce pobytu 29-latka, który był w ich zainteresowaniu w związku z podejrzeniem o posiadanie narkotyków. Funkcjonariusze udali się pod wskazany adres i zastali mężczyznę w jego samochodzie. Choć nie stawiał oporu, był wyraźnie zdenerwowany obecnością funkcjonariuszy.

Prawie kilogram narkotyków i narzędzia do dystrybucji

W trakcie dalszych czynności, policjanci przeszukali zarówno zatrzymanego, jego pojazd, jak i mieszkanie. To właśnie tam dokonano znaczących odkryć. Zabezpieczono łącznie niemal kilogram środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym 3-CMC, 4-CMC oraz marihuanę. Ta ilość przekłada się na prawie 5 tysięcy pojedynczych porcji narkotyków. Dodatkowo, w mieszkaniu 29-latka kryminalni znaleźli wagi elektroniczne oraz zgrzewarkę, co jednoznacznie wskazuje na to, że mężczyzna przygotowywał się do dystrybucji tych substancji.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Po zatrzymaniu, mężczyzna przeszedł niezbędne czynności procesowe. Policjanci ustalili, że 29-latek aktywnie uczestniczył w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Prokurator przedstawił mu zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających oraz przygotowań do wprowadzenia ich w obrót. Za te czyny grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 29-latka na okres 3 miesięcy.